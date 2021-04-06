Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом ситуацию с безопасностью в Донбассе. Об этом 6 апреля сообщается на сайте Офиса президента Украины

Зеленский заявил, что в последние недели Украина наблюдает очень опасную тенденцию к увеличению количества нарушений режима прекращения огня. Он также проинформировал Столтенберга о якобы стягивании Россией войск к границам Украины.

«Мы стремимся к реформированию нашей армии и оборонного сектора, но одними реформами Россию не остановить. НАТО — это единственный путь к окончанию войны в Донбассе. ПДЧ (план действий по членству) станет настоящим сигналом для РФ», — сказал Зеленский.

Ждут ли Украину в НАТО © AFP, Sergei SUPINSKY

Война в Донбассе продолжается уже семь лет. Переговоры об урегулировании конфликта ведутся в Трехсторонней контактной группе в Минске (Украина, Россия, ОБСЕ), где присутствуют представители ДНР и ЛНР.

Также переговоры ведутся в нормандском формате с участием представителей Украины, Франции, Германии и России.