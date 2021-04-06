В ситуации гражданской войны власти Украины отрицают то, что в стране идет гражданская война. Об этом в интервью изданию Украина.ру сказал писатель, член Центрального совета партии «Справедливая Россия — За правду» Николай Стариков

Украина потеряла контроль над своими военными в Донбассе — Песков © РИА Новости, Сергей Гунеев | Перейти в фотобанк

«Как можно закончить какой-то военный конфликт, если ты отрицаешь его сущность, не хочешь идти на уступки, всё время объясняешь, почему не выполняешь какие-то пункты соглашений, потом просто не выполняешь и ничего не объясняешь… и при этом всё стреляешь и стреляешь?» — указал Стариков.

Но если Киеву нужен военный конфликт, риторика власти звучит логично: говорить можно всё что угодно, «главное, чтобы лилась кровь», отметил он.

Полностью интервью можно прочитать здесь.

Минские соглашения относительно урегулирования ситуации в Донбассе были согласованы на саммите в Минске 11-12 февраля 2015 года руководителями Германии, Франции, Украины и России и подписаны Контактной группой, состоящей из представителей Украины, России, ОБСЕ и «отдельных районов Донецкой и Луганской областей».

Власти Украины все чаще говорят о невозможности выполнения Минских соглашений. Кроме того, 5 апреля вице-премьер Украины Алексей Резников заявил, что украинская делегация в ТКГ отказывается использовать Минск в качестве места для переговоров.