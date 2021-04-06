Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в ходе телефонной беседы обсудили ситуацию в Донбассе. Об этом сообщили 5 апреля на сайте украинского лидера

Глава ДНР не исключает возможной атаки Киева на Донбасс © из личного архива Дениса Пушилина говорится в материале.

Украинский президент заявил, что «действия России бросают серьезный вызов безопасности Украины, странам — членам НАТО и всей Европе». Он также призвал Великобританию и другие государства Альянса усилить присутствие в регионе и увеличить санкционное давление на РФ.

На прошлой неделе Киев обвинил Москву в наращивании военного присутствия в Донбассе. В Минобороны Украины считают, что Россия сосредоточила на границе регулярные армейские части и активизировала тренировки подразделений Народной милиции Донецкой и Луганской Народных Республик (ДНР и ЛНР).

Россия не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркивал, что РФ не представляет угрозу ни для одной страны мира, в том числе для Украины, однако «очень внимательно относится к собственной безопасности».