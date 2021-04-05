Центральная избирательная комиссия Украины (ЦИК) Украины решила объявить итоги проведенных довыборов в Верховную Раду в 87-м округе в Прикарпатье лишь после получения всех решений суда в связи с выборами. Об этом сказал глава ЦИК Олег Диденко, передает Telegram-канал Klymenko Time 5 апреля

«Глава ЦИК Олег Диденко объявил, что до получения всех решений суда заседание переносится на неопределенный срок», — сообщается в Telegram-канале.

Ранее Центризбирком объявил, что в 87-м округе (Ивано-Франковская область) победил кандидат от партии «Слуга народа» Василий Вирастюк. Бабло и зло. Чем важна победа «Слуг народа» в Прикарпатье

Согласно подсчетам, за Вирастюка проголосовали 31,25% избирателей (15 076 голосов), за Александра Шевченко («За будущее») — 29,69% (14 327 голосов), за Руслана Кошулинского (ВО «Свобода») — 28,86% (13 927 голосов).

В то же время кандидат от партии «За будущее» Александр Шевченко обвинил Вирастюка в фальсификациях и заявил, что у него украли победу. Он подал в суд 10 исков, 2 из них суд будет рассматривать сегодня.

Окружной административный суд Ивано-Франковска признал решение ОИК № 87 о пересчете голосов на двух участках незаконным.