Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по Донбассу Леонид Кравчук потребовал исключить из политической подгруппы представителя ДНР Майю Пирогову. Он сообщил об этом в эфире телеканала «Украина 24» 4 апреля

Кравчук сообщил, что ТКГ по Донбассу обсудит 14 апреля © скриншот видео "Нromadske" Хайди Грау.

«Как только эта персона (Пирогова — ред.) появится на переговорах, мы не будем даже объяснять почему, но мы покидаем переговоры на период, пока Хайди Грау не добьется исключения ее из переговорного процесса», — заявил первый президент Украины.

При этом он отметил, что ему неизвестно, примет ли Пирогова участие в следующем заседании ТКГ, так как ранее сообщалось о ее болезни.

Майя Пирогова стала представителем ДНР в ТКГ в январе 2021 года. В 2018 году на Украине ее признали виновной в создании террористической организации, осудили на 10 лет и объявили в розыск. Ее внесли в базу «Миротворца» как пособника боевиков и антиукраинского пропагандиста.