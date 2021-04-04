На довыборах в Верховную Раду в 87-м округе (Ивано-Франковская область) победил кандидат от партии «Слуга народа» Василий Вирастюк. Об этом 4 апреля свидетельствуют данные Центральной избирательной комиссии (ЦИК) после обработки 100% протоколов на 117 избирательных участках

Довыборы в Раду: Шевченко заявил, что у него украли победу © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк подсчетам, за Вирастюка проголосовали 31,25% избирателей (15 076 голосов), за Александра Шевченко («За будущее») — 29,69% (14 327 голосов), за Руслана Кошулинского (ВО «Свобода») — 28,86% (13 927 голосов).

При этом гражданская сеть «Опора» сообщила, что по завершении пересчета голосов на порядка 20 участках округа недействительными были признаны результаты на пяти участках (№260028, №260025, №261030, №261027, №260515), также было обнаружено расхождение в голосах за Шевченко еще на шести (№261029, №260028, №260025, №260536, №260019, №261030).

Пересчет на некоторых участках оспаривается в суде.

В связи с многочисленными нарушениями Шевченко заявил, что у него украли победу.