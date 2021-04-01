Атташе по вопросам обороны США, Канады и Великобритании встретились с министром обороны Украины Андреем Тараном и другими высокопоставленными чиновниками Минобороны, сообщило посольство США на своей странице в Twitter 1 апреля

«Атташе по вопросам обороны США, Канады и Великобритании встретились с министром обороны Тараном, его заместителями Петренко, Полищуком, командующим объединенных сил генерал-лейтенантом Наевым и полковником Будановым», — говорится в сообщении.

Будни внешнего управления. Гибридный суверенитет Украины © Facebook/Сергій Стерненко / пресс-служба президента Украины

Ранее посольство США поддержало репрессии против лидера украинской партии «Оппозиционная платформа "За жизнь"» Виктора Медведчука и еще ряда оппозиционных политиков и телеканалов, инициированные президентом Владимиром Зеленским.