«Атташе по вопросам обороны США, Канады и Великобритании встретились с министром обороны Тараном, его заместителями Петренко, Полищуком, командующим объединенных сил генерал-лейтенантом Наевым и полковником Будановым», — говорится в сообщении.
Посольство США на Украине также заявило, что США поддерживают Украину «в защите ее суверенитета и территориальной целостности», и внимательно наблюдают за ситуацией в стране.
Ранее посольство США поддержало репрессии против лидера украинской партии «Оппозиционная платформа "За жизнь"» Виктора Медведчука и еще ряда оппозиционных политиков и телеканалов, инициированные президентом Владимиром Зеленским.