Известный украинский политик Олег Царев в интервью Youtube-каналу Украина.ру рассказал о причинах «антиукраинского» демарша главы МВД Украины Арсена Авакова

Ранее Аваков заявил, что на Украине необходимо обеспечить свободное развитие русского языка, за что скандальная украинская националистка Лариса Ницой назвала его клоуном.

«Аваков как раз не хочет становиться клоуном… Он просто не знает украинского языка и не хочет выглядеть смешно», — сказал Царев.

Галина Лекунова: Я не знаю, что не так с этими людьми © Facebook, Галина Лекунова

В 2019 году на Украине вступил в силу закон о госязыке.

Украинский признан обязательным для органов госвласти и местного самоуправления, всех учебных заведений, больниц и сферы обслуживания. С 2021 года за нарушение закона введена административная ответственность.