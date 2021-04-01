Украинская ведущая показала экс-невестку Ющенко в детстве

Ефросинина показала черно-белое фото из семейного архива.
Она в 7-летнем возрасте держит на руках маленькую Лизу Ющенко, которой около года.
«Все, что нужно знать про наши отношения с сестрой lisa_u», — подписала фото Ефросинина.
«Какая же ты красивая у меня! Наши родители — молодцы, старались», — отреагировала на ее сторис Ющенко.
Елизавета Ющенко родилась в 1986 году. В 2009 году вышла замуж за Андрея Ющенко, сына Виктора Ющенко. У них родилась дочь Варвара. Позднее супруги развелись, Ющенко вновь вышла замуж в 2014 году.
Экс-супруги сохраняют хорошие отношения. СМИ сообщали, что дочь Ющенко Варя воспитывается во Франции.