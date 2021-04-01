На Украине используется один из мощнейших пропагандистских инструментов — «зомбирование» людей с помощью новостей на украинском телевидении, сказал эксперт.
«Особенность украинской пропаганды заключается в том, что это многоэтажная ложь о национальности с массой всяких выдумок, явно абсурдных наворотов, а также запугивания, такая психологическая безальтернативность», — сообщил Баранов.
По данным опроса, проведенного социологической группой «Рейтинг» в сентябре, почти 70% жителей Украины испытывают разочарование, когда оценивают ситуацию в своей стране.
68% украинцев отметили, что дела в стране движутся в неправильном направлении. Ещё более 60% респондентов считают, что экономическое положение страны ухудшилось за последние полгода. При этом 40% опрошенных ожидают и дальнейшего ухудшения ситуации.
Опрос проводился во всех областях Украины, кроме Донецкой и Луганской народных республик. Он проходил в форме телефонного интервью с 12 по 15 сентября. В итоге было опрошено 5 тысяч респондентов.