Главная особенность пропаганды украинского государства заключается в использовании лжи, давления и угроз. Об этом в интервью Украина.ру рассказал политический социолог, один из авторов доктрины «Русский Донбасс» Сергей Баранов

На Украине используется один из мощнейших пропагандистских инструментов — «зомбирование» людей с помощью новостей на украинском телевидении, сказал эксперт.

«Особенность украинской пропаганды заключается в том, что это многоэтажная ложь о национальности с массой всяких выдумок, явно абсурдных наворотов, а также запугивания, такая психологическая безальтернативность», — сообщил Баранов.

Бильченко рассказала, как украинцев меняет пропаганда неонацистов © Facebook, Евгения Бильченко | Facebook, Евгения Бильченко | Перейти в фотобанк

68% украинцев отметили, что дела в стране движутся в неправильном направлении. Ещё более 60% респондентов считают, что экономическое положение страны ухудшилось за последние полгода. При этом 40% опрошенных ожидают и дальнейшего ухудшения ситуации.

Опрос проводился во всех областях Украины, кроме Донецкой и Луганской народных республик. Он проходил в форме телефонного интервью с 12 по 15 сентября. В итоге было опрошено 5 тысяч респондентов.