В случае военного обострения в Донбассе США могут прибегнуть к санкциям, которые будут вести к подрыву и уничтожению российской экономики, финансово-экономической системы. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко

Путь к войне. Киев отказался от предложений Москвы по Донбассу © Facebook, Операція об'єднаних сил

Удары украинской артиллерии реактивных систем залпового огня по городам Донбасса будут приводить к тому, что Россия будет использовать высокоточное дальнобойное оружие для уничтожения данных позиций без прямой военной конфронтации с Украиной.

Вероятность этого сценария эксперт оценивает в зависимости от того, пойдет ли Байден и администрация США на жёсткие санкции против России.

«Если США "хоронят" "Северный поток-2", я считаю, однозначно ответом должно быть принятие решения создания общего пространства безопасности ЛНР, ДНР и Российской Федерации», — сказал Игорь Коротченко.

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С начала февраля украинская армия впервые с июля 2020 года возобновила обстрелы ДНР из орудий калибра 122 мм. Спецмониторинговая миссия ОБСЕ на Украине с начала 2021 года зафиксировала более 2,5 тыс. нарушений режима тишины в Донбассе.