В качестве ответной меры РФ может пойти на создание общего пространства безопасности с ЛНР и ДНР. Это означает создание бесполётной зоны для украинской авиации, для украинских беспилотников над территорией Донбасса, то есть любое вторжение в воздушное пространство украинской военной цели будет приводить к её уничтожению силами российских ПВО.
Удары украинской артиллерии реактивных систем залпового огня по городам Донбасса будут приводить к тому, что Россия будет использовать высокоточное дальнобойное оружие для уничтожения данных позиций без прямой военной конфронтации с Украиной.
Вероятность этого сценария эксперт оценивает в зависимости от того, пойдет ли Байден и администрация США на жёсткие санкции против России.
«Если США "хоронят" "Северный поток-2", я считаю, однозначно ответом должно быть принятие решения создания общего пространства безопасности ЛНР, ДНР и Российской Федерации», — сказал Игорь Коротченко.
Полностью интервью можно прочитать здесь.
С начала февраля украинская армия впервые с июля 2020 года возобновила обстрелы ДНР из орудий калибра 122 мм. Спецмониторинговая миссия ОБСЕ на Украине с начала 2021 года зафиксировала более 2,5 тыс. нарушений режима тишины в Донбассе.