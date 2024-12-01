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Разговор не с собакой, а с ее хозяином. Эксперт рассказал о будущем диалога по Украине
Разговор не с собакой, а с ее хозяином. Эксперт рассказал о будущем диалога по Украине - 01.12.2024 Украина.ру
Разговор не с собакой, а с ее хозяином. Эксперт рассказал о будущем диалога по Украине
Россия будет вести диалог только с ответственными людьми в США, которые не будут прятаться за то, что Конгресс или Сенат якобы не утвердил их решения. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру выразил журналист, автор и ведущий программы "Политотдел" (Крым) Сергей Веселовский
2024-12-01T04:45
2024-12-01T04:45
2024-12-01T04:45
новости
украина
россия
сша
сергей веселовский
переговоры
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Понятно, что Россия если и будет разговаривать, то "не с собакой, которую выдрессировал Вашингтон, а с хозяином этой собаки", отметил эксперт. И Москва не будет разговаривать на условиях, которые выдвигают назначенцы Дональда Трампа ("Мы будем навязывать России наши условия мира по Украине с позиции силы" и "Мы усядем за один стол нашу собаку и Путина"), добавил он."Мы будем вести диалог только с ответственными людьми в США, которые не будут прятаться за то, что Конгресс или Сенат якобы не утвердил их решения. Мы будем договариваться только тогда, когда будем уверенны, что Запад выполнит все условия будущего соглашения о безопасности во все мире", - заявил Веселовский.О будущем российско-американского диалога по Украине - в материале издания Украина.ру Сергей Веселовский: Путин намекнул США, что "Орешник" на Украине развеет их могущество как дым над водой.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, россия, сша, сергей веселовский, переговоры
Разговор не с собакой, а с ее хозяином. Эксперт рассказал о будущем диалога по Украине
Россия будет вести диалог только с ответственными людьми в США, которые не будут прятаться за то, что Конгресс или Сенат якобы не утвердил их решения. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру выразил журналист, автор и ведущий программы "Политотдел" (Крым) Сергей Веселовский
Понятно, что Россия если и будет разговаривать, то "не с собакой, которую выдрессировал Вашингтон, а с хозяином этой собаки", отметил эксперт. И Москва не будет разговаривать на условиях, которые выдвигают назначенцы Дональда Трампа ("Мы будем навязывать России наши условия мира по Украине с позиции силы" и "Мы усядем за один стол нашу собаку и Путина"), добавил он.
"Мы будем вести диалог только с ответственными людьми в США, которые не будут прятаться за то, что Конгресс или Сенат якобы не утвердил их решения. Мы будем договариваться только тогда, когда будем уверенны, что Запад выполнит все условия будущего соглашения о безопасности во все мире", - заявил Веселовский.