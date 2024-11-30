https://ukraina.ru/20241130/1058761365.html
Соловей поколения и секс-символ в вышиванке. Назарий Яремчук
Соловей поколения и секс-символ в вышиванке. Назарий Яремчук - 30.11.2024 Украина.ру
Соловей поколения и секс-символ в вышиванке. Назарий Яремчук
Назарий Яремчук, родившийся 30 ноября 1951 года, не только звезда фолк-эстрады, но и артист своего поколения, горячо откликнувшийся на все его горести и беды
2024-11-30T16:00
2024-11-30T16:00
2024-11-30T16:00
история
история
музыка
украина
канада
чернобыль
иосиф кобзон
владимир винокур
евровидение
украинский певец
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Среди песен, которые за свою недолгую, но яркую жизнь исполнил один из самых известных эстрадных теноров Украины – Назарий Яремчук – не только всем знакомая "Червона рута", сотни лирических хитов Владимира Ивасюка, вроде "Запроси мене у сни свої" (пригласи меня в свои сны – укр.), но и песня, которая сейчас, быть может, отозвалась бы новым звуком и новой болью в душе миллионов украинцев – "Лелека з України" (журавль из Украины – укр.)Розстлались шляхи так далеко,За гори, за води, за неба блакить!На поклик сердець український лелекаСьогодні з вітанням нехай прилетить.(простёрлись пути так далеко, за горы, за воды, за неба синеву/ на клич сердец украинский журавль сегодня с приветом пускай прилетит – укр.)Песню эту, исполненную в последний год жизни певца – в 1995, он посвятил всем украинским эмигрантам, уехавшим из страны.В 90-е годы миграция, бесспорно, была устрашающей, но сейчас никто не может и представить, сколько в стране остаётся людей из 40-ка постсоветских миллионов, а беженцы разъехались по всему свету.Афган, Олимпиада, ЧернобыльВ апреле 1986 года Назарий вместе со своим ВИА "Смеричка" выступал перед ликвидаторами катастрофы на Чернобыльской АЭС в 30 километрах от зоны отчуждения. Он приехал туда сразу же, хотя гражданских из местности эвакуировали."В течение месяца гастролировали в 30-километровой зоне. С какой-то площадки, чуть ли не с Припяти, украинское телевидение показывало наш концерт в прямой трансляции на весь Союз", – рассказывал "Комсомольской правде Украина" выступавший с ним пианист Владимир Прокопик.По мнению Прокопика, показывали "в целях советской пропаганды" – успокоить, мол, население, что в Киевской области всё настолько хорошо, что люди ходят на концерты любимца публики Яремчука.Едва ли сами музыканты в тот момент, играя в бункере перед ликвидаторами (в их распоряжении имелось только одно фортепиано, две гитары и чарующий голос Яремчука), думали об этом.Утверждение спорное (историки расходятся в версиях), однако по одной из них, именно эти концерты стоили артисту жизни – он умер в 43 года от онкологии. Как сам он рассказывал, после одной из поездок в зону около Припяти проверил свой концертный костюм – уровень радиации на нём превышал допустимую норму в несколько раз."Смеричка" приезжала в Чернобыль и в полном составе – дважды, а Яремчук на все опасения отвечал: "Ничего, Бог нас бережет". Вероятно, не был атеистом.Певец лечился, его оперировали в Канаде, но последние годы он выступал со страшными болями.Перед одним из концертов в Киеве, рассказывал поэт-песенник Андрей Демиденко, Яремчук лёг на землю, чтобы прийти в себя от боли, но потом, всё же, вышел на сцену и пел.Ездил и в Афганистан, выступал перед советскими военными.И снова, как нередко бывает с его биографией, источники расходятся во мнениях, сколько раз певец там побывал.Кто-то пишет, три, кто-то, ссылаясь на анонимного полковника, организатора поездки – один.Речь может, впрочем, идти о Михаиле Амеличкином – полковнике в отставке, когда-то начальнике политотдела 40-й общевойсковой армии, который занимался приглашением музыкантов в Афганистан и рассказывал, как там познакомился с Кобзоном.Назарий побывал там на концертах, где пели и другие советские артисты первой величины – Иосиф Кобзон, Александр Розенбаум, Владимир Винокур.В поездках условия были спартанские – спали в казармах, слышали выстрелы и взрывы, были вплотную у военных действий. Яремчук посвятил Афгану песню "Не жди мене" (не жди меня – укр.)"Смеричка" участвовала и в культурной программе Олимпийских игр-1980 – тогда в Москву каждая республика отправляла свои лучшие коллективы."Без песни я не представляю своей жизни"Яремчук был родом из Черновицкой области, из села Ривня – теперь это окраина живописного городка Вижница.Гуцульский, буковинский особенный колорит присутствовал во всём творчестве артиста, но, скорее, он являл собой тот обобщённый украинский образ – и "вишневого садка", и вышитой нарядной сорочки, и сам он – из поющей крестьянской семьи, с мелодичным украинским языком, украшенным не всем понятным буковинским диалектом.При этом "Смеричка", пик славы которой начался с концертов Яремчука и Василия Зинкевича в черновицкой филармонии, в последствии выступала в "Лужниках", в Польше, Канаде, да и по всему миру – как одна из культурных эмблем советской Украины, на Закарпатье имела статус "украинских Beatles".Львовские рокеры, конечно, поспорили бы.Но и Яремчук со своим соловьиным голосом к середине 70-х имел негласное звание "украинского музыкального секс-символа", а с этим уже никто бы спорить не стал."Популярность была бешенная. Например, в эстонском Таллинне аншлаг, концерт перед 40-тысячной публикой на Певческом поле и в этот же день - концерт во Дворце спорта, где яблоку негде упасть. Во Львове - более 50 концертов, по три в день, разбитые входные стеклянные двери филармонии ...В белорусском Гомеле после концерта на стадионе воинские подразделения окружили автобус со "Смеричкой", чтобы артистов не раздавили фанаты. В казахской Алма-Ате мы имели две недели по три концерта в день, и нельзя было найти лишнего билета. После концерта десятки умиленных зрителей со слезами на глазах подходили к нам с единственным желанием - прикоснуться к каждому "смеричанину".Аншлаги во Дворце спорта Минска - по два концерта ежедневно, в течение недели, звукоаппаратуру для концертов ставили дружественные нам "Песняры". Аншлаги в Московском киноконцертном зале "Россия" в Лужниках ...". В это время с участием ансамбля "Смеричка" снимаются телепередачи "Стартует песня", "Ты плюс я - весна" и др. Ансамбль "Смеричка" принимает участие в Днях украинской литературы и искусства в Эстонии, во многих фестивалях искусств: "Московские звезды", "Киевская весна", "Марцешор", "Буковинская весна", "Крымские зори", "Белорусская музыкальная осень", рассказывал основатель коллектива, а до этого – руководитель вижницкого Дома культуры Лев Дутковский.Яремчук давал по два концерта в день, одаривая поклонниц вниманием, и говорил: "Песня для меня – это все. Это яркое выражение человеческих чувств. Без песни я не представляю своей жизни."Семья его была не просто поющей. Отец – тоже Назарий и тоже тенор – пел в церковном хоре, мать выступала в народном театре.О своей семье артист не говорил почти никогда, потому что брат его, Дмитрий Яремчук, во время войны примкнул к бандеровцам, а позже сумел выехать в Канаду.Но музыкантами стали и дети Назария:Назарий-младший – Народный артист Украины, композитор, Дмитрий – тоже, певец, а дочь Мария в 2014 году представляла Украину на "Евровидении", где заняла шестое место. Выступала с Софией Ротару и Александром Пономарёвым, пела песни Константина Меладзе. В 2018 объявила об уходе со сцены, но в 2022 вернулась.
https://ukraina.ru/20241010/1057979328.html
https://ukraina.ru/20241017/1058167338.html
https://ukraina.ru/20240617/1055678850.html
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
история, музыка, украина, канада, чернобыль, иосиф кобзон, владимир винокур, евровидение, украинский певец, певец
Среди песен, которые за свою недолгую, но яркую жизнь исполнил один из самых известных эстрадных теноров Украины – Назарий Яремчук – не только всем знакомая "Червона рута", сотни лирических хитов Владимира Ивасюка, вроде "Запроси мене у сни свої" (пригласи меня в свои сны – укр.), но и песня, которая сейчас, быть может, отозвалась бы новым звуком и новой болью в душе миллионов украинцев – "Лелека з України" (журавль из Украины – укр.)
Розстлались шляхи так далеко,
За гори, за води, за неба блакить!
На поклик сердець український лелека
Сьогодні з вітанням нехай прилетить.
(простёрлись пути так далеко, за горы, за воды, за неба синеву/ на клич сердец украинский журавль сегодня с приветом пускай прилетит – укр.)
Песню эту, исполненную в последний год жизни певца – в 1995, он посвятил всем украинским эмигрантам, уехавшим из страны.
В 90-е годы миграция, бесспорно, была устрашающей, но сейчас никто не может и представить, сколько в стране остаётся людей из 40-ка постсоветских миллионов, а беженцы разъехались по всему свету.
Афган, Олимпиада, Чернобыль
В апреле 1986 года Назарий вместе со своим ВИА "Смеричка" выступал перед ликвидаторами катастрофы на Чернобыльской АЭС в 30 километрах от зоны отчуждения. Он приехал туда сразу же, хотя гражданских из местности эвакуировали.
"В течение месяца гастролировали в 30-километровой зоне. С какой-то площадки, чуть ли не с Припяти, украинское телевидение показывало наш концерт в прямой трансляции на весь Союз", – рассказывал "Комсомольской правде Украина" выступавший с ним пианист Владимир Прокопик.
По мнению Прокопика, показывали "в целях советской пропаганды" – успокоить, мол, население, что в Киевской области всё настолько хорошо, что люди ходят на концерты любимца публики Яремчука.
Едва ли сами музыканты в тот момент, играя в бункере перед ликвидаторами (в их распоряжении имелось только одно фортепиано, две гитары и чарующий голос Яремчука), думали об этом.
Утверждение спорное (историки расходятся в версиях), однако по одной из них, именно эти концерты стоили артисту жизни – он умер в 43 года от онкологии. Как сам он рассказывал, после одной из поездок в зону около Припяти проверил свой концертный костюм – уровень радиации на нём превышал допустимую норму в несколько раз.
"Смеричка" приезжала в Чернобыль и в полном составе – дважды, а Яремчук на все опасения отвечал: "Ничего, Бог нас бережет". Вероятно, не был атеистом.
Певец лечился, его оперировали в Канаде, но последние годы он выступал со страшными болями.
Перед одним из концертов в Киеве, рассказывал поэт-песенник Андрей Демиденко, Яремчук лёг на землю, чтобы прийти в себя от боли, но потом, всё же, вышел на сцену и пел.
Ездил и в Афганистан, выступал перед советскими военными.
И снова, как нередко бывает с его биографией, источники расходятся во мнениях, сколько раз певец там побывал.
Кто-то пишет, три, кто-то, ссылаясь на анонимного полковника, организатора поездки – один.
Речь может, впрочем, идти о Михаиле Амеличкином – полковнике в отставке, когда-то начальнике политотдела 40-й общевойсковой армии, который занимался приглашением музыкантов в Афганистан и рассказывал, как там познакомился с Кобзоном.
Назарий побывал там на концертах, где пели и другие советские артисты первой величины – Иосиф Кобзон, Александр Розенбаум, Владимир Винокур.
В поездках условия были спартанские – спали в казармах, слышали выстрелы и взрывы, были вплотную у военных действий. Яремчук посвятил Афгану песню "Не жди мене" (не жди меня – укр.)
"Смеричка" участвовала и в культурной программе Олимпийских игр-1980 – тогда в Москву каждая республика отправляла свои лучшие коллективы.
"Без песни я не представляю своей жизни"
Яремчук был родом из Черновицкой области, из села Ривня – теперь это окраина живописного городка Вижница.
Гуцульский, буковинский особенный колорит присутствовал во всём творчестве артиста, но, скорее, он являл собой тот обобщённый украинский образ – и "вишневого садка", и вышитой нарядной сорочки, и сам он – из поющей крестьянской семьи, с мелодичным украинским языком, украшенным не всем понятным буковинским диалектом.
При этом "Смеричка", пик славы которой начался с концертов Яремчука и Василия Зинкевича в черновицкой филармонии, в последствии выступала в "Лужниках", в Польше, Канаде, да и по всему миру – как одна из культурных эмблем советской Украины, на Закарпатье имела статус "украинских Beatles".
Львовские рокеры, конечно, поспорили бы.
Но и Яремчук со своим соловьиным голосом к середине 70-х имел негласное звание "украинского музыкального секс-символа", а с этим уже никто бы спорить не стал.
"Популярность была бешенная. Например, в эстонском Таллинне аншлаг, концерт перед 40-тысячной публикой на Певческом поле и в этот же день - концерт во Дворце спорта, где яблоку негде упасть. Во Львове - более 50 концертов, по три в день, разбитые входные стеклянные двери филармонии ...
В белорусском Гомеле после концерта на стадионе воинские подразделения окружили автобус со "Смеричкой", чтобы артистов не раздавили фанаты. В казахской Алма-Ате мы имели две недели по три концерта в день, и нельзя было найти лишнего билета. После концерта десятки умиленных зрителей со слезами на глазах подходили к нам с единственным желанием - прикоснуться к каждому "смеричанину".
Аншлаги во Дворце спорта Минска - по два концерта ежедневно, в течение недели, звукоаппаратуру для концертов ставили дружественные нам "Песняры". Аншлаги в Московском киноконцертном зале "Россия" в Лужниках ...". В это время с участием ансамбля "Смеричка" снимаются телепередачи "Стартует песня", "Ты плюс я - весна" и др. Ансамбль "Смеричка" принимает участие в Днях украинской литературы и искусства в Эстонии, во многих фестивалях искусств: "Московские звезды", "Киевская весна", "Марцешор", "Буковинская весна", "Крымские зори", "Белорусская музыкальная осень", рассказывал основатель коллектива, а до этого – руководитель вижницкого Дома культуры Лев Дутковский.
Яремчук давал по два концерта в день, одаривая поклонниц вниманием, и говорил: "Песня для меня – это все. Это яркое выражение человеческих чувств. Без песни я не представляю своей жизни."
Семья его была не просто поющей. Отец – тоже Назарий и тоже тенор – пел в церковном хоре, мать выступала в народном театре.
О своей семье артист не говорил почти никогда, потому что брат его, Дмитрий Яремчук, во время войны примкнул к бандеровцам, а позже сумел выехать в Канаду.
Но музыкантами стали и дети Назария:
Назарий-младший – Народный артист Украины, композитор, Дмитрий – тоже, певец, а дочь Мария в 2014 году представляла Украину на "Евровидении", где заняла шестое место. Выступала с Софией Ротару и Александром Пономарёвым, пела песни Константина Меладзе. В 2018 объявила об уходе со сцены, но в 2022 вернулась.