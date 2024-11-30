https://ukraina.ru/20241130/1058761365.html

Соловей поколения и секс-символ в вышиванке. Назарий Яремчук

Соловей поколения и секс-символ в вышиванке. Назарий Яремчук - 30.11.2024 Украина.ру

Соловей поколения и секс-символ в вышиванке. Назарий Яремчук

Назарий Яремчук, родившийся 30 ноября 1951 года, не только звезда фолк-эстрады, но и артист своего поколения, горячо откликнувшийся на все его горести и беды

2024-11-30T16:00

2024-11-30T16:00

2024-11-30T16:00

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Среди песен, которые за свою недолгую, но яркую жизнь исполнил один из самых известных эстрадных теноров Украины – Назарий Яремчук – не только всем знакомая "Червона рута", сотни лирических хитов Владимира Ивасюка, вроде "Запроси мене у сни свої" (пригласи меня в свои сны – укр.), но и песня, которая сейчас, быть может, отозвалась бы новым звуком и новой болью в душе миллионов украинцев – "Лелека з України" (журавль из Украины – укр.)Розстлались шляхи так далеко,За гори, за води, за неба блакить!На поклик сердець український лелекаСьогодні з вітанням нехай прилетить.(простёрлись пути так далеко, за горы, за воды, за неба синеву/ на клич сердец украинский журавль сегодня с приветом пускай прилетит – укр.)Песню эту, исполненную в последний год жизни певца – в 1995, он посвятил всем украинским эмигрантам, уехавшим из страны.В 90-е годы миграция, бесспорно, была устрашающей, но сейчас никто не может и представить, сколько в стране остаётся людей из 40-ка постсоветских миллионов, а беженцы разъехались по всему свету.Афган, Олимпиада, ЧернобыльВ апреле 1986 года Назарий вместе со своим ВИА "Смеричка" выступал перед ликвидаторами катастрофы на Чернобыльской АЭС в 30 километрах от зоны отчуждения. Он приехал туда сразу же, хотя гражданских из местности эвакуировали."В течение месяца гастролировали в 30-километровой зоне. С какой-то площадки, чуть ли не с Припяти, украинское телевидение показывало наш концерт в прямой трансляции на весь Союз", – рассказывал "Комсомольской правде Украина" выступавший с ним пианист Владимир Прокопик.По мнению Прокопика, показывали "в целях советской пропаганды" – успокоить, мол, население, что в Киевской области всё настолько хорошо, что люди ходят на концерты любимца публики Яремчука.Едва ли сами музыканты в тот момент, играя в бункере перед ликвидаторами (в их распоряжении имелось только одно фортепиано, две гитары и чарующий голос Яремчука), думали об этом.Утверждение спорное (историки расходятся в версиях), однако по одной из них, именно эти концерты стоили артисту жизни – он умер в 43 года от онкологии. Как сам он рассказывал, после одной из поездок в зону около Припяти проверил свой концертный костюм – уровень радиации на нём превышал допустимую норму в несколько раз."Смеричка" приезжала в Чернобыль и в полном составе – дважды, а Яремчук на все опасения отвечал: "Ничего, Бог нас бережет". Вероятно, не был атеистом.Певец лечился, его оперировали в Канаде, но последние годы он выступал со страшными болями.Перед одним из концертов в Киеве, рассказывал поэт-песенник Андрей Демиденко, Яремчук лёг на землю, чтобы прийти в себя от боли, но потом, всё же, вышел на сцену и пел.Ездил и в Афганистан, выступал перед советскими военными.И снова, как нередко бывает с его биографией, источники расходятся во мнениях, сколько раз певец там побывал.Кто-то пишет, три, кто-то, ссылаясь на анонимного полковника, организатора поездки – один.Речь может, впрочем, идти о Михаиле Амеличкином – полковнике в отставке, когда-то начальнике политотдела 40-й общевойсковой армии, который занимался приглашением музыкантов в Афганистан и рассказывал, как там познакомился с Кобзоном.Назарий побывал там на концертах, где пели и другие советские артисты первой величины – Иосиф Кобзон, Александр Розенбаум, Владимир Винокур.В поездках условия были спартанские – спали в казармах, слышали выстрелы и взрывы, были вплотную у военных действий. Яремчук посвятил Афгану песню "Не жди мене" (не жди меня – укр.)"Смеричка" участвовала и в культурной программе Олимпийских игр-1980 – тогда в Москву каждая республика отправляла свои лучшие коллективы."Без песни я не представляю своей жизни"Яремчук был родом из Черновицкой области, из села Ривня – теперь это окраина живописного городка Вижница.Гуцульский, буковинский особенный колорит присутствовал во всём творчестве артиста, но, скорее, он являл собой тот обобщённый украинский образ – и "вишневого садка", и вышитой нарядной сорочки, и сам он – из поющей крестьянской семьи, с мелодичным украинским языком, украшенным не всем понятным буковинским диалектом.При этом "Смеричка", пик славы которой начался с концертов Яремчука и Василия Зинкевича в черновицкой филармонии, в последствии выступала в "Лужниках", в Польше, Канаде, да и по всему миру – как одна из культурных эмблем советской Украины, на Закарпатье имела статус "украинских Beatles".Львовские рокеры, конечно, поспорили бы.Но и Яремчук со своим соловьиным голосом к середине 70-х имел негласное звание "украинского музыкального секс-символа", а с этим уже никто бы спорить не стал."Популярность была бешенная. Например, в эстонском Таллинне аншлаг, концерт перед 40-тысячной публикой на Певческом поле и в этот же день - концерт во Дворце спорта, где яблоку негде упасть. Во Львове - более 50 концертов, по три в день, разбитые входные стеклянные двери филармонии ...В белорусском Гомеле после концерта на стадионе воинские подразделения окружили автобус со "Смеричкой", чтобы артистов не раздавили фанаты. В казахской Алма-Ате мы имели две недели по три концерта в день, и нельзя было найти лишнего билета. После концерта десятки умиленных зрителей со слезами на глазах подходили к нам с единственным желанием - прикоснуться к каждому "смеричанину".Аншлаги во Дворце спорта Минска - по два концерта ежедневно, в течение недели, звукоаппаратуру для концертов ставили дружественные нам "Песняры". Аншлаги в Московском киноконцертном зале "Россия" в Лужниках ...". В это время с участием ансамбля "Смеричка" снимаются телепередачи "Стартует песня", "Ты плюс я - весна" и др. Ансамбль "Смеричка" принимает участие в Днях украинской литературы и искусства в Эстонии, во многих фестивалях искусств: "Московские звезды", "Киевская весна", "Марцешор", "Буковинская весна", "Крымские зори", "Белорусская музыкальная осень", рассказывал основатель коллектива, а до этого – руководитель вижницкого Дома культуры Лев Дутковский.Яремчук давал по два концерта в день, одаривая поклонниц вниманием, и говорил: "Песня для меня – это все. Это яркое выражение человеческих чувств. Без песни я не представляю своей жизни."Семья его была не просто поющей. Отец – тоже Назарий и тоже тенор – пел в церковном хоре, мать выступала в народном театре.О своей семье артист не говорил почти никогда, потому что брат его, Дмитрий Яремчук, во время войны примкнул к бандеровцам, а позже сумел выехать в Канаду.Но музыкантами стали и дети Назария:Назарий-младший – Народный артист Украины, композитор, Дмитрий – тоже, певец, а дочь Мария в 2014 году представляла Украину на "Евровидении", где заняла шестое место. Выступала с Софией Ротару и Александром Пономарёвым, пела песни Константина Меладзе. В 2018 объявила об уходе со сцены, но в 2022 вернулась.

https://ukraina.ru/20241010/1057979328.html

https://ukraina.ru/20241017/1058167338.html

https://ukraina.ru/20240617/1055678850.html

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история, музыка, украина, канада, чернобыль, иосиф кобзон, владимир винокур, евровидение, украинский певец, певец