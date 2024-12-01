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"Там есть сумасшедшие люди": эксперт о том, хочет ли Брюссель и Вашингтон ядерной войны

"Там есть сумасшедшие люди": эксперт о том, хочет ли Брюссель и Вашингтон ядерной войны - 01.12.2024 Украина.ру

"Там есть сумасшедшие люди": эксперт о том, хочет ли Брюссель и Вашингтон ядерной войны

На Западе есть деятели, которые не против начать ядерную войну, но их и близко не подпустят к принятию решений. Об этом в интервью изданию Украина.ру заявил журналист, автор и ведущий программы "Политотдел" (Крым) Сергей Веселовский

2024-12-01T04:30

2024-12-01T04:30

2024-12-01T04:30

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Ни Москва, ни Брюссель, ни Вашингтон не хотят ядерной войны, подчеркнул эксперт."Да, там есть сумасшедшие люди, которые собираются умереть сами и весь мир хотят затащить в преисподнюю. Но таких людей близко никто не подпустит к принятию решений", - сказал Веселовский.Путин дал понять, что РФ не будет применять ядерное оружие и ставить мир на грань самоуничтожения. При этом Москва обладает новейшей баллистической ракетой "Орешник", равных которой сейчас в мире ничего нет и что Россия может нанести сокрушающий удар по Западу, подытожил собеседник издания.О будущем российско-американского диалога по Украине - в материале издания Украина.ру Сергей Веселовский: Путин намекнул США, что "Орешник" на Украине развеет их могущество как дым над водой.

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новости, брюссель, вашингтон, запад, сергей веселовский, ядерная война, сша, ес