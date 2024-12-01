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Основная задача - мир. Вайнер о том, что будет делать спецпредставитель Трампа по Украине

Основная задача - мир. Вайнер о том, что будет делать спецпредставитель Трампа по Украине - 01.12.2024 Украина.ру

Основная задача - мир. Вайнер о том, что будет делать спецпредставитель Трампа по Украине

Будущий спецпредставитель Дональда Трампа по Украине Кит Келлог намерен добиться окончания российско-украинского конфликта. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал политолог-американист Грег Вайнер

2024-12-01T04:00

2024-12-01T04:00

2024-12-01T04:00

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Келлог будет колебаться в зависимости от ситуации, которая будет складываться, рассказал эксперт. У него такой пост: "твердой ногой у моря встать не получится, потому что придется все время прогибаться", добавил он. "Основная задача Келлога — это мир. Если он хочет уйти в отставку с медалью на груди, значит ему необходимо быть максимально гибким. Я думаю, он пойдет особенно навстречу Москве, от которой зависит разрешение украинской ситуации", - заявил Вайнер. Учитывая складывающуюся обстановку на фронте, в том числе наступление ВС РФ, естественно, основные козыри будут в руках Москвы, отметил собеседник издания.Подробнее об идеях Трампа по поводу Украины - в интервью Грега Вайнера изданию Украина.ру Мирный посланник Трампа и пророссийский Маск. Грег Вайнер о том, как закончить войну на Украине.

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новости, украина, россия, грег вайнер, дональд трамп, кит келлог