https://ukraina.ru/20241201/1059312024.html
Сначала деньги, потом все остальное. Вайнер ответил, можно ли считать Маска пророссийским
Сначала деньги, потом все остальное. Вайнер ответил, можно ли считать Маска пророссийским - 01.12.2024 Украина.ру
Сначала деньги, потом все остальное. Вайнер ответил, можно ли считать Маска пророссийским
Есть мнение, что миллиардер Илон Маск работает в интересах России. Как рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог-американист Грег Вайнер, для бизнесмена на первом месте скорее деньги, а уже потом все остальное
2024-12-01T04:15
2024-12-01T04:15
2024-12-01T04:15
новости
россия
илон маск
грег вайнер
дональд трамп
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0a/0b/1058028131_162:0:1229:600_1920x0_80_0_0_80a5d7ff49c991950cd3ce29242220a1.jpg
На днях отставной американский подполковник, бывший советник Белого дома Александр Виндман обвинил Маска в том, что он является агентом влияния Кремля. В ответ бизнесмен заявил, что Виндман состоит на зарплате у украинских олигархов.Маск как выдающийся гениальный бизнесмен, естественно, не будет класть все яйца в одну корзину, рассказал Вайнер.Он же сидит на мировом хребте противоречий, в частности между Китаем и Соединенными Штатами. Маск работает на американский рынок и продает машины, которые сделаны в Китае. Соответственно, он умеет выходить сухим из воды, добавил он.Эксперт напомнил, что на приходе Трампа к власти Маск заработал 26 миллиардов долларов, вложив в его предвыборную кампанию 150 миллионов. По его словам, для Маска основная победа – это очередная волна заработка его компаний. Сначала бизнес, потом все остальное.Вайнер заявил, что ожидает от Маска аккуратных и правильных заявлений, которые могут быть в любой момент пересмотрены в соответствии с меняющимися обстоятельствами.Подробнее об идеях Трампа по поводу Украины - в интервью Грега Вайнера изданию Украина.ру Мирный посланник Трампа и пророссийский Маск. Грег Вайнер о том, как закончить войну на Украине.
россия
сша
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2024
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0a/0b/1058028131_295:0:1095:600_1920x0_80_0_0_da85fb1fec00a2c035224077fa573e6d.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, илон маск, грег вайнер, дональд трамп, сша
Сначала деньги, потом все остальное. Вайнер ответил, можно ли считать Маска пророссийским
Есть мнение, что миллиардер Илон Маск работает в интересах России. Как рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог-американист Грег Вайнер, для бизнесмена на первом месте скорее деньги, а уже потом все остальное
На днях отставной американский подполковник, бывший советник Белого дома Александр Виндман обвинил Маска в том, что он является агентом влияния Кремля. В ответ бизнесмен заявил, что Виндман состоит на зарплате у украинских олигархов.
Маск как выдающийся гениальный бизнесмен, естественно, не будет класть все яйца в одну корзину, рассказал Вайнер.
Он же сидит на мировом хребте противоречий, в частности между Китаем и Соединенными Штатами. Маск работает на американский рынок и продает машины, которые сделаны в Китае. Соответственно, он умеет выходить сухим из воды, добавил он.
Эксперт напомнил, что на приходе Трампа к власти Маск заработал 26 миллиардов долларов, вложив в его предвыборную кампанию 150 миллионов.
По его словам, для Маска основная победа – это очередная волна заработка его компаний. Сначала бизнес, потом все остальное.
Вайнер заявил, что ожидает от Маска аккуратных и правильных заявлений, которые могут быть в любой момент пересмотрены в соответствии с меняющимися обстоятельствами.