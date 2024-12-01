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Сначала деньги, потом все остальное. Вайнер ответил, можно ли считать Маска пророссийским

Сначала деньги, потом все остальное. Вайнер ответил, можно ли считать Маска пророссийским - 01.12.2024 Украина.ру

Сначала деньги, потом все остальное. Вайнер ответил, можно ли считать Маска пророссийским

Есть мнение, что миллиардер Илон Маск работает в интересах России. Как рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог-американист Грег Вайнер, для бизнесмена на первом месте скорее деньги, а уже потом все остальное

2024-12-01T04:15

2024-12-01T04:15

2024-12-01T04:15

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На днях отставной американский подполковник, бывший советник Белого дома Александр Виндман обвинил Маска в том, что он является агентом влияния Кремля. В ответ бизнесмен заявил, что Виндман состоит на зарплате у украинских олигархов.Маск как выдающийся гениальный бизнесмен, естественно, не будет класть все яйца в одну корзину, рассказал Вайнер.Он же сидит на мировом хребте противоречий, в частности между Китаем и Соединенными Штатами. Маск работает на американский рынок и продает машины, которые сделаны в Китае. Соответственно, он умеет выходить сухим из воды, добавил он.Эксперт напомнил, что на приходе Трампа к власти Маск заработал 26 миллиардов долларов, вложив в его предвыборную кампанию 150 миллионов. По его словам, для Маска основная победа – это очередная волна заработка его компаний. Сначала бизнес, потом все остальное.Вайнер заявил, что ожидает от Маска аккуратных и правильных заявлений, которые могут быть в любой момент пересмотрены в соответствии с меняющимися обстоятельствами.Подробнее об идеях Трампа по поводу Украины - в интервью Грега Вайнера изданию Украина.ру Мирный посланник Трампа и пророссийский Маск. Грег Вайнер о том, как закончить войну на Украине.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, илон маск, грег вайнер, дональд трамп, сша