К возможностям украинских вооруженных сил следует отнестись очень серьёзно. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко

Путь к войне. Киев отказался от предложений Москвы по Донбассу © Facebook, Операція об'єднаних сил

«Второе — у Украины очень серьёзный диверсионный потенциал, и к нему нужно относиться исключительно серьёзно. Это всегда было сильной стороной украинцев ещё со времён ОУН, УПА* — именно диверсионно-террористические группировки бандеровцев действовали исключительно успешно, но другое дело, что НКВД тоже действовал успешно, поэтому точка была поставлена», — сказал Коротченко.

Полностью интервью можно прочитать здесь.

Главная задача украинских спецслужб — создание диверсионного подполья на территории юга России, добавил собеседник издания.

С начала февраля украинская армия впервые с июля 2020 года возобновила обстрелы ДНР из орудий калибра 122 мм.

Спецмониторинговая миссия ОБСЕ на Украине с начала 2021 года зафиксировала более 2,5 тыс. нарушений режима тишины в Донбассе.

* Современные организации с такими названиями запрещены в РФ.