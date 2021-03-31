По словам эксперта, в последние годы над боевым потенциалом ВСУ было принято смеяться. Однако украинская армия при всей своей деградации, безусловно, способна на проведение военной операции вторжения против Донбасса.
«Второе — у Украины очень серьёзный диверсионный потенциал, и к нему нужно относиться исключительно серьёзно. Это всегда было сильной стороной украинцев ещё со времён ОУН, УПА* — именно диверсионно-террористические группировки бандеровцев действовали исключительно успешно, но другое дело, что НКВД тоже действовал успешно, поэтому точка была поставлена», — сказал Коротченко.
Полностью интервью можно прочитать здесь.
Главная задача украинских спецслужб — создание диверсионного подполья на территории юга России, добавил собеседник издания.
С начала февраля украинская армия впервые с июля 2020 года возобновила обстрелы ДНР из орудий калибра 122 мм.
Спецмониторинговая миссия ОБСЕ на Украине с начала 2021 года зафиксировала более 2,5 тыс. нарушений режима тишины в Донбассе.
* Современные организации с такими названиями запрещены в РФ.