Если Зеленский вновь выстрелит в Курскую область, то Киеву дадут 24 часа на эвакуацию — Гаспарян - 01.12.2024 Украина.ру
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Если Зеленский вновь выстрелит в Курскую область, то Киеву дадут 24 часа на эвакуацию — Гаспарян
Если Зеленский вновь выстрелит в Курскую область, то Киеву дадут 24 часа на эвакуацию — Гаспарян - 01.12.2024 Украина.ру
Если Зеленский вновь выстрелит в Курскую область, то Киеву дадут 24 часа на эвакуацию — Гаспарян
Сейчас Украина и Запад не ждут, что Россия скажет в ответ на "разрешение ракетных ударов", они теперь ожидают "прилетит по ним или нет". В Лондоне пока могут спать спокойно, а вот киевлянину стоит беспокоиться уже сейчас
2024-12-01T05:40
2024-12-01T05:40
новости
россия
украина
запад
владимир зеленский
нато
"орешник"
ракеты
ракеты средней и меньшей дальности
дальнобойные ракеты
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Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал историк, публицист и радиоведущий Армен Гаспарян.Историк предположил, что случится, если Зеленский снова выстрелит в Курскую область:“Через два часа, откашлявшись, выйдет министр обороны [глава Минобороны РФ Андрей] Белоусов и спокойным голосом скажет: "Уважаемые киевляне. Через 24 часа вашего города не будет".Ранее экс-глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что граждане Украины беспокоятся после того, как Россия нанесла удар "Орешником"."Я не буду скрывать, что люди нервничают из-за этого удара", — сказал он.В ответ на применение американского и британского оружия на прошлой неделе Россия нанесла комбинированный удар по Днепропетровскому "Южмашу" одной из новейших российских ракетных систем "Орешник".Подробнее об этом — в материале Россия провела испытания "Орешника" в Днепропетровске в ответ на действия НАТО - ПутинПолный текст интервью — Армен Гаспарян о применении "Орешника": ужасно, что мы всерьез обсуждаем стирание Киева с лица земли
https://ukraina.ru/20241125/1059183426.html
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новости, россия, украина, запад, владимир зеленский, нато, "орешник", ракеты, ракеты средней и меньшей дальности, дальнобойные ракеты, детали
Новости, Россия, Украина, Запад, Владимир Зеленский, НАТО, "Орешник", ракеты, ракеты средней и меньшей дальности, дальнобойные ракеты, детали

Если Зеленский вновь выстрелит в Курскую область, то Киеву дадут 24 часа на эвакуацию — Гаспарян

05:40 01.12.2024
 
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© РИА Новости . Максим Захаров
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Сейчас Украина и Запад не ждут, что Россия скажет в ответ на "разрешение ракетных ударов", они теперь ожидают "прилетит по ним или нет". В Лондоне пока могут спать спокойно, а вот киевлянину стоит беспокоиться уже сейчас
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал историк, публицист и радиоведущий Армен Гаспарян.
“Допустим, в Лондоне атмосфера спокойнее. А что делать киевлянину? Он в долгах как в шелках. Пахотная земля на Украине вся продана при [Владимир] Зеленском после принятия соответствующего закона в сентябре 2019 года. Его кошмарят ТЦК. А теперь он еще и должен жить в ожидании того, что будет дальше”, — поделился своими рассуждениями Гаспарян.
Историк предположил, что случится, если Зеленский снова выстрелит в Курскую область:
“Через два часа, откашлявшись, выйдет министр обороны [глава Минобороны РФ Андрей] Белоусов и спокойным голосом скажет: "Уважаемые киевляне. Через 24 часа вашего города не будет".
Ранее экс-глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что граждане Украины беспокоятся после того, как Россия нанесла удар "Орешником".
"Я не буду скрывать, что люди нервничают из-за этого удара", — сказал он.
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В ответ на применение американского и британского оружия на прошлой неделе Россия нанесла комбинированный удар по Днепропетровскому "Южмашу" одной из новейших российских ракетных систем "Орешник".
Подробнее об этом — в материале Россия провела испытания "Орешника" в Днепропетровске в ответ на действия НАТО - Путин
Полный текст интервью — Армен Гаспарян о применении "Орешника": ужасно, что мы всерьез обсуждаем стирание Киева с лица земли
 
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