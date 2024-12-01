Если Зеленский вновь выстрелит в Курскую область, то Киеву дадут 24 часа на эвакуацию — Гаспарян
© РИА Новости . Максим Захаров / Перейти в фотобанкСистема ПВО сбила атаковавшие Луганск ракеты ATACMS
Сейчас Украина и Запад не ждут, что Россия скажет в ответ на "разрешение ракетных ударов", они теперь ожидают "прилетит по ним или нет". В Лондоне пока могут спать спокойно, а вот киевлянину стоит беспокоиться уже сейчас
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал историк, публицист и радиоведущий Армен Гаспарян.
“Допустим, в Лондоне атмосфера спокойнее. А что делать киевлянину? Он в долгах как в шелках. Пахотная земля на Украине вся продана при [Владимир] Зеленском после принятия соответствующего закона в сентябре 2019 года. Его кошмарят ТЦК. А теперь он еще и должен жить в ожидании того, что будет дальше”, — поделился своими рассуждениями Гаспарян.
Историк предположил, что случится, если Зеленский снова выстрелит в Курскую область:
“Через два часа, откашлявшись, выйдет министр обороны [глава Минобороны РФ Андрей] Белоусов и спокойным голосом скажет: "Уважаемые киевляне. Через 24 часа вашего города не будет".
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