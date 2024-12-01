https://ukraina.ru/20241201/1059230108.html

Если Зеленский вновь выстрелит в Курскую область, то Киеву дадут 24 часа на эвакуацию — Гаспарян

Если Зеленский вновь выстрелит в Курскую область, то Киеву дадут 24 часа на эвакуацию — Гаспарян - 01.12.2024 Украина.ру

Если Зеленский вновь выстрелит в Курскую область, то Киеву дадут 24 часа на эвакуацию — Гаспарян

Сейчас Украина и Запад не ждут, что Россия скажет в ответ на "разрешение ракетных ударов", они теперь ожидают "прилетит по ним или нет". В Лондоне пока могут спать спокойно, а вот киевлянину стоит беспокоиться уже сейчас

2024-12-01T05:40

2024-12-01T05:40

2024-12-01T05:40

новости

россия

украина

запад

владимир зеленский

нато

"орешник"

ракеты

ракеты средней и меньшей дальности

дальнобойные ракеты

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/07/13/1056367855_0:165:3053:1882_1920x0_80_0_0_89cd48d96c182f779d9baab7f46641f0.jpg

Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал историк, публицист и радиоведущий Армен Гаспарян.Историк предположил, что случится, если Зеленский снова выстрелит в Курскую область:“Через два часа, откашлявшись, выйдет министр обороны [глава Минобороны РФ Андрей] Белоусов и спокойным голосом скажет: "Уважаемые киевляне. Через 24 часа вашего города не будет".Ранее экс-глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что граждане Украины беспокоятся после того, как Россия нанесла удар "Орешником"."Я не буду скрывать, что люди нервничают из-за этого удара", — сказал он.В ответ на применение американского и британского оружия на прошлой неделе Россия нанесла комбинированный удар по Днепропетровскому "Южмашу" одной из новейших российских ракетных систем "Орешник".Подробнее об этом — в материале Россия провела испытания "Орешника" в Днепропетровске в ответ на действия НАТО - ПутинПолный текст интервью — Армен Гаспарян о применении "Орешника": ужасно, что мы всерьез обсуждаем стирание Киева с лица земли

https://ukraina.ru/20241125/1059183426.html

россия

украина

запад

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, украина, запад, владимир зеленский, нато, "орешник", ракеты, ракеты средней и меньшей дальности, дальнобойные ракеты, детали