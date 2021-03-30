Депутаты Верховной Рады одобрили заявление из-за эскалации в Донбассе, в результате которой погибли четверо украинских военнослужащих. Трансляцию внеочередного заседания парламента 30 марта вел телеканал «Рада»

За решение проголосовали 308 депутатов. Эксперт сказал, зачем конкретно Зеленский провоцирует Донбасс и почему сам не будет нападать © пресс-служба президента Украины

«Верховная Рада требует от Российской Федерации немедленно прекратить боевые действия и неуклонно соблюдать режим прекращения огня, полностью выполнить свои международные обязательства и вывести из Украины свою армию, наемников, вооруженные формирования, которые она возглавляет, обеспечивает и финансирует, их оружие и технику и вернуть Украине под полный контроль признанные на международном уровне границы», — говорится в тексте документа.

Рада также поприветствовала усилия президента Украины Владимира Зеленского по неотложной активизации контактов в «нормандском формате».

Кроме того, депутаты призвали мировое сообщество к продолжению и усилению международного политического и экономического давления на Россию.

На прошлой неделе, 26 марта, украинские СМИ сообщили, что из минометов были обстреляны украинские позиции в районе населенного пункта Шумы Донецкой области. В результате обстрела погибли четверо украинских военнослужащих.

Война в Донбассе продолжается с разной степенью интенсивности уже семь лет. Переговоры об урегулировании конфликта ведутся в трехсторонней контактной группе в Минске (Украина, Россия, ОБСЕ), где присутствуют представители ДНР и ЛНР. Также переговоры ведутся в нормандском формате — с участием представителей Украины, Франции, Германии и России.

Россия неоднократно заявляла, что не является стороной конфликта на Украине.