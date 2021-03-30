Аваков владеет роскошной квартирой в Харькове (площадь 650 квадратных метров), которая на момент покупки в 2003 году стоила 965 000 гривен (более 180 тысяч долларов по тогдашнему курсу). Также у него есть два участка в Чугуевском районе общей площадью почти 2,5 гектара и квартира в Чугуеве (55 квадратных метров). Еще в декларации указана квартира в Харькове (70 квадратных метров). В Киеве Аваков проживает в гостиничном номере.
Автомобилей у него нет.
У Авакова есть часы Rolex, Vacheron Constantin, Jaeger LeCoultre, антикварные часы, коллекция монет и марок, а также обширная подборка картин и икон. Имеется и коллекция вин производства Франции, Италии, Германии, Австрии, Украины, Испании, США, Чили в количестве 730 бутылок.
Кроме того, министр задекларировал итальянскую мебель, норковые шубы, холодное оружие и ювелирные изделия.
В МВД за год Аваков заработал 692 тысячи гривен (почти 2 млн рублей) и получил от «Ощадбанка» 123 тысячи гривен процентов (333 тысячи рублей).
На банковских счетах министр хранит около 800 тысяч гривен (почти 2,2 млн рублей), $200 тысяч. Также Аваков купил золота на 2 млн гривен (почти 6 млн рублей). Наличными он держит 6 тысяч гривен (16 тысяч рублей), 9400 долларов, 43 тысячи евро, 96 тысяч японских йен (66 тыс. рублей).