Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков подал декларацию за минувший год. Он внес туда коллекцию часов, картин, а также золото и миллионы на банковских счетах, свидетельствуют данные его электронной декларации в Едином реестре

Зеленский разрешил сажать в тюрьму за ложь в декларации © Андрей Лубенский

Автомобилей у него нет.

У Авакова есть часы Rolex, Vacheron Constantin, Jaeger LeCoultre, антикварные часы, коллекция монет и марок, а также обширная подборка картин и икон. Имеется и коллекция вин производства Франции, Италии, Германии, Австрии, Украины, Испании, США, Чили в количестве 730 бутылок.

Кроме того, министр задекларировал итальянскую мебель, норковые шубы, холодное оружие и ювелирные изделия.

В МВД за год Аваков заработал 692 тысячи гривен (почти 2 млн рублей) и получил от «Ощадбанка» 123 тысячи гривен процентов (333 тысячи рублей).

На банковских счетах министр хранит около 800 тысяч гривен (почти 2,2 млн рублей), $200 тысяч. Также Аваков купил золота на 2 млн гривен (почти 6 млн рублей). Наличными он держит 6 тысяч гривен (16 тысяч рублей), 9400 долларов, 43 тысячи евро, 96 тысяч японских йен (66 тыс. рублей).