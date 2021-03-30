Украинский продюсер, бывший генеральный продюсер Первого канала (Украина) и исполнительный директор Freedom Hall Александр Серый умер от коронавируса. Об этом 29 марта на своей странице в Facebook сообщил бизнесмен Александр Меламуд

«Умер Александр Серый. Ковид. Очень грустно», — написал предприниматель.

Самая младшая жертва COVID-19: на Украине умер грудной ребенок © РИА Новости, Паже | Перейти в фотобанк Ольга Сумская написала: «Господи, Саша! Горе…»

«Саша! Нет слов. Как же так… Не могу поверить. Обсуждали только спектакли, новые проекты… Ты же такой умный, такой профессиональный, такой правильный, такой молодой и такой душевный. Ты же сказал, что все будет хорошо. Рыдаю», — написала эксперт телевизионных социальных проектов Марина Кинах.

Александр Серый занимался продюсированием таких местных артистов, как Алекса, Ассоль, Женя Анишко, Кристина Коц-Готлиб, Поля Франц, Do-ping, Юля Лотоцкая, Полина, Man Sound, Марьяна, Игорь Закус и Саша Дюма. Кроме того, Серый возглавлял компанию ICMG, занимающуюся организацией шоу.

Серый — уроженец Львова, ранее был известен как режиссер Международного легкоатлетического турнира «Zepter — Звезды шеста», а также шоу «Мисс Европа-2006» и бенефиса Анастасии Волочковой.

Всего с начала пандемии на Украине заболело коронавирусом более 1 миллиона 600 тысяч человек, в том числе 10,5 тысячи за последние сутки. За весь период скончалось, не справившись с вирусом, свыше 32 тысяч граждан, из них почти 300 за последний день.