В воскресенье, 28 марта, в эфир украинского телеканала «1+1» выйдет первый выпуск 11-го вокального шоу «Голос-страны». В новом сезоне зрителей ожидает нововведение: наставников будут поддерживать «советники». Об этом 25 марта написал УНИАН

«Советники», по задумке организаторов шоу, помогут наставникам «Голоса страны» принять решение, кто проходит для участия в последующих этапах шоу, а кто нет.

Украинский синоптик удивил прогнозом на Пасху: чего ждать © РИА Новости, Алексей Куденко | Перейти в фотобанк Тине Кароль составит молдавский певец и композитор Дан Балан, с которым исполнительнице приписывают роман.

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Певице Наде Дорофеевой будет помогать хип-хоп-исполнительница Alyona Alyona, артисту и продюсеру Monatik — лидер группы The Hardkiss Юлия Санина, а Олега Винника «усилят» Иваном Дорном. Последняя кандидатура понравилась не всем «патриотам» Украины.

«А что это Дорн объявился, пусть на Кацапию едет!», «Уже Дорн в Украину вернулся, ничего себе», «А что тут Дорн делает?», «Это тот Иван, что сказал "я надел футболку с трезубцем, чтобы они там не воняли"? Какой хороший выбор», — написали украиноязычные зрители «Голоса страны».

Иван Дорн — уроженец российского Челябинска, но жил и строил музыкальную карьеру на Украине.