Галицкий районный суд Львова приговорил 22-летнего львовянина Владислава Болотникова к 1 году лишения свободы условно за футболку с символикой СССР. Об этом на днях сообщил «Судебный репортер»

Молодой человек был признан виновным по ч.1 ст.436-1 УК Украины (публичное использовании символики коммунистического тоталитарного режима). Ему грозило лишение свободы сроком до пяти лет, но суд решил назначить условное наказание учитывая то, что подсудимого положительно характеризовали по месту жительства.

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На суде Болотников признал свою вину и заявил, что раскаивается. Он признался, что не имел намерения «пропагандировать тоталитарный режим».

Молодого человека задержали в сентябре 2020 года, в отделение полиции его привели местные жители.

С мая 2015 года на Украине действует закон «Об осуждении коммунистического и нацистского режимов», запрещающий пропаганду советской символики. Согласно этому закону с карты Украины также должны исчезнуть имена 520 советских государственных деятелей.