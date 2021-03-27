«До конца года мы будем жить в карантинных ограничениях», — заявил Степанов.
По словам министра, заболеваемость на Украине будет расти еще две-три недели и достигнет рекордных отметок.
«Сейчас очень сложный период. Еще минимум две-три недели у нас может быть рост по разным регионам. По нашим расчетам, мы можем выйти на 25 тысяч заболевших в сутки на протяжении двух-трех недель», — сказал Степанов.
На Украине за прошедшие сутки было зарегистрировано 17 424 новых случая заражения коронавирусом, 290 пациентов скончались, 7 124 выздоровели. Всего за время пандемии в стране коронавирус был диагностирован у 1 млн 632 131 человека.