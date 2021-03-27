Министр здравоохранения Максим Степанов уверен, что карантин на Украине продлится до конца года. Об этом он заявил 26 марта в эфире телеканала «Украина 24»

«До конца года мы будем жить в карантинных ограничениях», — заявил Степанов.

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«Сейчас очень сложный период. Еще минимум две-три недели у нас может быть рост по разным регионам. По нашим расчетам, мы можем выйти на 25 тысяч заболевших в сутки на протяжении двух-трех недель», — сказал Степанов.

На Украине за прошедшие сутки было зарегистрировано 17 424 новых случая заражения коронавирусом, 290 пациентов скончались, 7 124 выздоровели. Всего за время пандемии в стране коронавирус был диагностирован у 1 млн 632 131 человека.