Неприятный сюрприз киевлянка обнаружила, только вернувшись домой с покупками.

Украинка купила в супермаркете мандарины с кошмарной начинкой
© Киев без цензуры/Telegram

Внутри мякоти мандаринов шевелились червяки. Выяснилось, что это личинки плодовой мухи.

«Обитаемые» фрукты женщина купила в «Экомаркете», который находится в киевском ТРЦ «Метрополис».

Согласно ценнику, мандарины продаются по 29,90 грн за килограмм.

На Украине продают гречку с шокирующей «добавкой»
На Украине продают гречку с шокирующей «добавкой»
© РИА Новости, Алексей Мальгавко | Перейти в фотобанк

Ранее жительница Кривого Рога Днепропетровской области Украины обнаружила в закрытом пакете с гречкой дохлую мышь.

Кроме того, жительница Никополя Харьковской области заметила кусок иглы в колбасе марки «Австрийская».