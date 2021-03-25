Украинка купила в супермаркете мандарины с кошмарной начинкой

Неприятный сюрприз киевлянка обнаружила, только вернувшись домой с покупками.
Внутри мякоти мандаринов шевелились червяки. Выяснилось, что это личинки плодовой мухи.
«Обитаемые» фрукты женщина купила в «Экомаркете», который находится в киевском ТРЦ «Метрополис».
Согласно ценнику, мандарины продаются по 29,90 грн за килограмм.
Ранее жительница Кривого Рога Днепропетровской области Украины обнаружила в закрытом пакете с гречкой дохлую мышь.
Кроме того, жительница Никополя Харьковской области заметила кусок иглы в колбасе марки «Австрийская».