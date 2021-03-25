Украинка купила в супермаркете мандарины с кошмарной начинкой

В одном из супермаркетов Киева покупательница нарвалась на мандарины с личинками плодовой мухи внутри плодов. Об этом сообщается в Telegram-канале «Киев без цензуры» 25 марта

Неприятный сюрприз киевлянка обнаружила, только вернувшись домой с покупками. Внутри мякоти мандаринов шевелились червяки. Выяснилось, что это личинки плодовой мухи. «Обитаемые» фрукты женщина купила в «Экомаркете», который находится в киевском ТРЦ «Метрополис». Согласно ценнику, мандарины продаются по 29,90 грн за килограмм. На Украине продают гречку с шокирующей «добавкой» © РИА Новости, Алексей Мальгавко | Перейти в фотобанк Ранее жительница Кривого Рога Днепропетровской области Украины обнаружила в закрытом пакете с гречкой дохлую мышь. Кроме того, жительница Никополя Харьковской области заметила кусок иглы в колбасе марки «Австрийская».