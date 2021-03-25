Мужчина сделал прививку 15 марта, а умер через 9 дней. По предварительной версии, причиной смерти является острый мозговой инсульт, у украинца были тяжелые хронические сердечно-сосудистые заболевания, диабет и другие сопутствующие болезни.
«Противопоказаний к введению вакцины, а именно аллергии к любому из компонентов препарата, у мужчины не было», — указано в материале.
Кроме того, по данным Минздрава, мужчина нормально перенес вакцинацию и не высказывал жалоб на состояние здоровья.
На днях в Одесской области скончалась украинская военнослужащая, за два дня до смерти прошедшая вакцинацию от коронавируса. В соответствии с результатами экспертизы, причиной смерти стала острая сердечно-сосудистая недостаточность.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский называл сообщения о побочных эффектах AstraZeneca «информационной атакой».