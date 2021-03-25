Провизор аптеки военного госпиталя в украинских Черновцах скончался через несколько дней после вакцинации от коронавируса препаратом компании AstraZeneca. Об этом 24 марта сообщило министерство здравоохранения Украины

Вакцинация от COVID-19: жадность богатых стран шокировала главу ВОЗ © РИА Новости, Алексей Витвицкий | Перейти в фотобанк причиной смерти является острый мозговой инсульт, у украинца были тяжелые хронические сердечно-сосудистые заболевания, диабет и другие сопутствующие болезни.

«Противопоказаний к введению вакцины, а именно аллергии к любому из компонентов препарата, у мужчины не было», — указано в материале.

Кроме того, по данным Минздрава, мужчина нормально перенес вакцинацию и не высказывал жалоб на состояние здоровья.

На днях в Одесской области скончалась украинская военнослужащая, за два дня до смерти прошедшая вакцинацию от коронавируса. В соответствии с результатами экспертизы, причиной смерти стала острая сердечно-сосудистая недостаточность.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский называл сообщения о побочных эффектах AstraZeneca «информационной атакой».