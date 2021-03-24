Президент США Джо Байден отказался дискутировать с российским президентом Владимиром Путиным, так как дебаты являются его слабым местом. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал член Совета по межнациональным отношениям при Президенте РФ Богдан Безпалько

Бортник рассказал, на что готов пойти Байден, чтобы сохранить Украину как анти-Россию © РИА Новости, Сергей Гунеев | Перейти в фотобанк

«Очевидно, что дебаты — это его (Байдена. — Ред.) слабое место. Очевидно, что у него существуют проблемы со здоровьем и что он просто не сможет провести полноценные дебаты. Видимо, он и не рассчитывал на проведение дебатов после того, как он высказался о Путине», — сказал эксперт.

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В том же интервью хозяин Белого дома пригрозил, что российскому лидеру придется ответить за «вмешательство» в выборы в США.

После заявлений Байдена Россия отозвала посла в США Анатолия Антонова для консультаций. Позднее Путин пожелал здоровья Байдену, отметив, что в других людях нам видны наши собственные качества.