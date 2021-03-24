Ранее в интервью телеканалу ABC News Байден утвердительно ответил на вопрос журналиста о том, считает ли он Путина убийцей. В ответ российский президент предложил главе Белого дома побеседовать в прямом эфире. В администрации Байдена на это ответили отказом, сославшись на занятость американского лидера.
«Очевидно, что дебаты — это его (Байдена. — Ред.) слабое место. Очевидно, что у него существуют проблемы со здоровьем и что он просто не сможет провести полноценные дебаты. Видимо, он и не рассчитывал на проведение дебатов после того, как он высказался о Путине», — сказал эксперт.
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В том же интервью хозяин Белого дома пригрозил, что российскому лидеру придется ответить за «вмешательство» в выборы в США.
После заявлений Байдена Россия отозвала посла в США Анатолия Антонова для консультаций. Позднее Путин пожелал здоровья Байдену, отметив, что в других людях нам видны наши собственные качества.