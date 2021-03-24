Контрразведка Службы безопасности Украины уверена, что разоблачила и прекратила шпионскую деятельность агента белорусского КГБ. Об этом 24 марта сообщили на сайте ведомства

Павел Рудяков: КГБ Белоруссии стало действовать так же, как и СБУ © РИА Новости, Нина Зотина

Также отмечается, что сотрудники иностранной спецслужбы якобы поставили агенту задачи по сбору актуальной информации о ситуации в пограничной зоне. Кроме получения разведывательной информации кураторы якобы требовали от агента наладить каналы переправки оружия и товаров двойного назначения через государственную границу.

«Полученные контрразведкой СБУ данные свидетельствуют о том, что эта деятельность среди прочего имела целью организации провокаций и создания информационных поводов для обвинений Украины в якобы поставках оружия для дестабилизации внутриполитической ситуации в Республике Беларусь», — говорится в материале.

Мужчине объявили о подозрении в шпионаже.

Отношения между Киевом и Минском обострились после начала протестов в Белоруссии, когда оппозиция не признала победу Александра Лукашенко на выборах президента. Вскоре после этого Верховная Рада приняла заявление о непризнании итогов этих выборов.