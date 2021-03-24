Там говорится, что разоблачение гражданина Белоруссии произошло на территории Волынской области.
Также отмечается, что сотрудники иностранной спецслужбы якобы поставили агенту задачи по сбору актуальной информации о ситуации в пограничной зоне. Кроме получения разведывательной информации кураторы якобы требовали от агента наладить каналы переправки оружия и товаров двойного назначения через государственную границу.
«Полученные контрразведкой СБУ данные свидетельствуют о том, что эта деятельность среди прочего имела целью организации провокаций и создания информационных поводов для обвинений Украины в якобы поставках оружия для дестабилизации внутриполитической ситуации в Республике Беларусь», — говорится в материале.
Мужчине объявили о подозрении в шпионаже.
Отношения между Киевом и Минском обострились после начала протестов в Белоруссии, когда оппозиция не признала победу Александра Лукашенко на выборах президента. Вскоре после этого Верховная Рада приняла заявление о непризнании итогов этих выборов.