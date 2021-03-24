Звезда сериала «Сваты» Анна Кошмал, отвечая на вопросы своих подписчиков, поделилась подробностями съемок и выхода нового сезона сериала. Общение с поклонниками происходило в историях в ее Instagram 23 марта

«Везде пишут, что "Сваты" выйдут 4 июня и их досняли. Непонятно, зачем так делать?» — спросила одна из подписчиц.

«Не верьте всему, что пишут в интернете», — отметила Кошмал.

Уже не жду: звезда «Сватов» разочаровала фанатов сериала © Татьяна Кравченко/Инстаграм

«Пока сериал не доснят, о дате выхода нет смысла говорить. Как только съемки окончатся, то вы сразу об этом узнаете», — добавила актриса.

«Сваты» — комедийный телесериал «Студии Квартал-95». Первый сезон вышел в 2008 году. Последние два года съемки седьмого сезона ленты велись на территории Белоруссии.

Съемки последнего, седьмого, сезона сериала получились многострадальными: сначала в дело вмешалась политическая ситуация на Украине, и многим актерам просто запретили въезд в страну, где снимали картину, позже работу пришлось приостановить из-за пандемии.