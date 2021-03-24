«В настоящее время сообщение о подозрении получили пятеро граждан. Одному из них суд избрал меру пресечения — круглосуточный домашний арест», — говорится в материале силовиков.
Правоохранители продолжают сбор доказательной базы для привлечения к ответственности всех нарушителей.
В минувшую субботу в Киеве возле офиса президента Украины прошел митинг в поддержку приговоренного к семи годам за похищение человека экс-главы одесской ячейки «Правого сектора»* Сергея Стерненко. В ходе акции протестующие жгли файеры, бросали взрывпакеты, повредили двери офиса и облили краской здание. Полиция Киева квалифицировала эти действия как хулиганство. Ущерб, нанесенный зданию предварительно оценили в $72 тысячи.
*Деятельность организации запрещена на территории РФ