Украинская полиция подозревает пятерых участников акции протеста под офисом президента в хулиганстве и умышленной порче имущества. Об этом 23 марта сообщила пресс-служба национальной полиции

Правоохранители продолжают сбор доказательной базы для привлечения к ответственности всех нарушителей.

В минувшую субботу в Киеве возле офиса президента Украины прошел митинг в поддержку приговоренного к семи годам за похищение человека экс-главы одесской ячейки «Правого сектора»* Сергея Стерненко. В ходе акции протестующие жгли файеры, бросали взрывпакеты, повредили двери офиса и облили краской здание. Полиция Киева квалифицировала эти действия как хулиганство. Ущерб, нанесенный зданию предварительно оценили в $72 тысячи.

*Деятельность организации запрещена на территории РФ