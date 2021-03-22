Основная политическая борьба на Украине сейчас развернулась между правящей партией «Слуга народа» и «Оппозиционной платформой — За жизнь». При этом президент Владимир Зеленский во время предвыборной кампании не раз заявлял, что его основной противник — лидер «Европейской солидарности» Петр Порошенко.
«Можно пиариться на переговорах с Путиным, а можно пиариться на войне или на замораживании конфликта. Да, это сложнее, и это означает определенную корректировку курса. Время, когда Зеленский мог пиариться на переговорах, давно прошло. Общество больше не доверяет этим переговорам, не верит в их эффективность. И больше пиариться на них невозможно», — пояснил эксперт.
Сегодня задача для Зеленского — превратиться не в «Порошенко-2», а в «Зеленского-2», обеспечив такую монолитность политической системы и такой контроль над ней, чтобы стало возможным пойти на второй срок, рассуждает Бортник.
Зеленский не Порошенко. Но дрейф вправо и самого Зеленского, и его партии «Слуга народа» — это очевидная реальность, и сам украинский президент тоже будет «праветь», заключил политолог.
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