Украинский оппозиционный политик Виктор Медведчук был каналом коммуникации между Банковой и Кремлем. И атаки властей на оппозицию - это попытка выстроить новую коммуникацию, вынудив Россию пойти на определенные уступки. Об этом рассказал президент Украинского института политики Руслан Бортник в интервью изданию Украина.ру

Руслан Бортник: Зеленский хочет избежать обвинений в том, что он «агент Кремля» © Facebook, Ruslan Bortnik

«Можно пиариться на переговорах с Путиным, а можно пиариться на войне или на замораживании конфликта. Да, это сложнее, и это означает определенную корректировку курса. Время, когда Зеленский мог пиариться на переговорах, давно прошло. Общество больше не доверяет этим переговорам, не верит в их эффективность. И больше пиариться на них невозможно», — пояснил эксперт.

Сегодня задача для Зеленского — превратиться не в «Порошенко-2», а в «Зеленского-2», обеспечив такую монолитность политической системы и такой контроль над ней, чтобы стало возможным пойти на второй срок, рассуждает Бортник.

Зеленский не Порошенко. Но дрейф вправо и самого Зеленского, и его партии «Слуга народа» — это очевидная реальность, и сам украинский президент тоже будет «праветь», заключил политолог.

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