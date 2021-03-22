С июля прошлого года по январь нынешнего на Украине производство пшеничной муки составило 735,8 тысячи тонн, что на 22% ниже показателей годичной давности. Об этом 22 марта сообщили «Украинские новости» со ссылкой на «АПК Информ»

Константин Симонов: Заблокировать поставки дизтоплива Украине в современном мире невозможно © РИА Новости, Нина Зотина упало до исторического минимума — 78,3 тыс. тонн, что на 36% ниже, чем год назад.

В несколько раз с июля по январь упал и экспорт украинской муки. За этот период на внешние рынки было отгружено 93,3 тысячи тонн муки, тогда как за сезон 2019-2020 годов — 248,2 тысячи тонн.

Импорт муки, напротив, вырос более чем в пять раз с июля по февраль — 12,9 тысячи тонн. При этом 95% от этого количества приходится на долю Белоруссии.

Производство муки в сезоне 2020/2021 аналитики «АПК Информ» оценивают в 1,9 миллиона тонн. Экспортный потенциал достигнет 140 тысяч тонн. Импорт муки на Украину составит 30 тысяч тонн.