Запорожье находится в «желтой» зоне карантина.
Аналогичное шествие прошло в воскресенье в Харькове. В Киеве ход отменили из-за попадания столицы в «красную» зону карантина.
Торжество православия — праздник, установленный в 843 году в честь победы в Церкви над ересью иконоборчества. Отмечается в воскресенье первой недели Великого поста.
Ситуация с коронавирусом на Украине остается непростой. В стране действует так называемый адаптивный карантин, при котором она делится на зоны по цветам в зависимости от уровня заболеваемости. Всего с начала пандемии коронавирус подхватили больше 1,5 млн украинцев, почти 30 тысяч из них умерли.