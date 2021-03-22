Крестный ход состоялся в украинском Запорожье в праздник Торжества православия, несмотря на карантин по COVID-19. В шествии приняли участие около 3 тысяч человек, передало 21 марта местное издание 061

«Всё плохо»: власти Николаевской области ужесточают карантин © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Аналогичное шествие прошло в воскресенье в Харькове. В Киеве ход отменили из-за попадания столицы в «красную» зону карантина.

Торжество православия — праздник, установленный в 843 году в честь победы в Церкви над ересью иконоборчества. Отмечается в воскресенье первой недели Великого поста.

Ситуация с коронавирусом на Украине остается непростой. В стране действует так называемый адаптивный карантин, при котором она делится на зоны по цветам в зависимости от уровня заболеваемости. Всего с начала пандемии коронавирус подхватили больше 1,5 млн украинцев, почти 30 тысяч из них умерли.