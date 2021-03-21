Руководитель аналитического центра «Третий сектор» (Украина) Андрей Золотарев в интервью изданию Украина.ру объяснил, почему полиция не вмешалась в протест националистов на Банковой

Погребинский рассказал, согласована ли атака на офис Зеленского с США © Владимир Трефилов

Он напомнил, что известный журналист Владимир Бойко, у которого есть серьезные инсайдерские источники в правоохранительной системе, первым высказал версию о том, что в ситуации виновны сторонники Порошенко.

«Он прямо сказал, что это подопечные Кононенко по кличке Латыш, бывшего замглавы СБУ, который сейчас подвизался в команде Петра Порошенко. Понятно, что это и Аваков использует как продавец страхов. Да, действительно, к действиям полиции есть очень серьезные вопросы. Скорее, всего, ему важно было показать свою незаменимость в ипостаси продавца страхов. Понятно, что Банковая получает сильный карт-бланш против Порошенко, чтобы показать деструктивность его сторонников. Стерненко — это лишь повод, каждый преследовал свои цели. Команде Порошенко надо показать чужими руками своему электорату, известная стратегия Сунь Цзы "убить чужим ножом", что Зеленский таки лох, показать слабость президента. Авакову показать свою незаменимость, а команде президента показать деструктивность ее оппонентов», — объяснил политолог.

Он добавил, что если посмотреть на состав участников, то «там не аваковские и явно не люди, связанные с Офисом президента, а люди, которые ближе к команде Порошенко и "Евросолидарности"».

Сторонники националиста Сергея Стерненко 20 марта устроили беспорядки у стен Офиса президента, совершив прямое нападение на администрацию главы государства, при этом полиция в этот протест не вмешивалась.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.