Украинское издание Vesti.ua провело опрос читателей с целью выяснить, за кого граждане страны собираются голосовать на предстоящем песенном конкурсе «Евровидение-2021». Результат опубликован 17 марта

Почти 20% читателей Vesti.ua, принявшие участие в опросе, за кого бы они проголосовали, если бы «Евровидение» было уже сегодня, ответили, что за российскую исполнительницу Манижу. Если тенденция сохранится, то на самом конкурсе РФ получит от Украины восемь баллов.

«Посмотри, как мать горлает»: дочь Поляковой раскритиковали за дебютный вокал © Мария Полякова/Инстаграм Сергей Лазарев, участвовавший в «Евровидении» от России в 2016 году. СМИ уточняет, что это было обоснованно, ведь исполнитель был частым гостем украинских шоу и даже работал тренером на «Голосе страны».

Манижу на Украине не знают, как сольный проект она существует три года, но яркого хита, взорвавшего бы чарты, у нее пока не было. По версии издания, голоса за нее готовы отдать те украинцы, которые всегда голосуют за Россию, и те, кому просто понравилась песня.

Однако среди фаворитов на Украине Манижа только на третьем месте, первое пока за литовской группой The Roop с песней Discoteque, а лидирует швейцарский певец Gjon's Tears с хитом Tout l'Univers.

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При этом шансы на победу у самих украинцев пока невелики, на данный момент букмекеры делают ставку на то, что киевский коллектив Go_A, что представит страну на «Евровидении», займет 18-е или 19-е место.

В 2021 году «Евровидение» будет проводиться на арене Ahoy в нидерландском Роттердаме. Мероприятие запланировано на 18, 20 и 22 мая.