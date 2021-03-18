«Он оскорбил публику, которая выразила недовольство конкурсной песней. Торнике известен своей агрессивной и унижающей достоинство риторикой, на основании которой, чтобы сохранить имидж страны, мы обращаемся к общественному вещателю с просьбой дисквалифицировать Торнике Кипиани с конкурса "Евровидение" 2021 года», — говорится в петиции.
Песенный конкурс «Евровидение–2021» состоится 18-22 мая в Роттердаме (Нидерланды). От Украины в нем примет участие группа Go_A с песней «Шум», от России — певица Манижа с треком «Русская женщина».