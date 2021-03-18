В сети создали петицию с требованием отстранить от участия в «Евровидении-2021» конкурсанта от Грузии Торнике Кипиани, который нецензурно выразился в адрес своих критиков в Facebook. Об этом в четверг, 18 марта, сообщило агентство РИА Новости

«Он оскорбил публику, которая выразила недовольство конкурсной песней. Торнике известен своей агрессивной и унижающей достоинство риторикой, на основании которой, чтобы сохранить имидж страны, мы обращаемся к общественному вещателю с просьбой дисквалифицировать Торнике Кипиани с конкурса "Евровидение" 2021 года», — говорится в петиции.

Песенный конкурс «Евровидение–2021» состоится 18-22 мая в Роттердаме (Нидерланды). От Украины в нем примет участие группа Go_A с песней «Шум», от России — певица Манижа с треком «Русская женщина».