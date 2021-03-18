«У меня есть брат»: Брежнева призналась в родстве с Тимати

Журналисты посвятили музыканту статью под названием «Тайный идеолог "Холостяка": кто стоит за Тимати и от кого зависит его выбор в шоу». В публикации говорилось в том числе про мать исполнителя Симону Юнусову, но в числе иллюстраций оказалось чужое фото.
«На фото мои родители! Все-таки у меня есть брат, и это Тимати. Новость года! Спасибо изданию за открытие в нашей семье», — написала певица.
После реакции Брежневой фотографию убрали с сайта издания.
Читайте также: «Вкусная украинская брань»: на ТВ Украины стали переводить русский мат.
Новый сезон шоу «Холостяк» стартовал 14 марта, ведущим проекта стал участник украинской версии проекта Никита Добрынин, а главным героем — Тимати. В процессе эфиров ему предстоит выбрать одну из 25 девушек себе в пару.
Вокруг результатов шоу уже ходит огромное число слухов. В частности, в СМИ появилась информация, что Тимати уже помирился со своей бывшей женой и в невесте больше не нуждается.