Члены наблюдательного совета «Укрзализныци» (УЗ) единогласно поддержали отставку руководителя компании. Об этом сообщил в Facebook бывший директор по развитию бизнеса УЗ Андрей Рязанцев 17 марта

«Наблюдательный совет единогласно поддержал отставку Владимира Жмака с должности председателя правления "Укрзализныци". Утверждение решения ожидается на заседании Кабинета министров Украины завтра», — написал Рязанцев.

Он добавил, что команда Жмака потерпела фиаско фактически в течение полугода. С «Укрзализныци» массово бегут сотрудники: названа причина © Twitter, Владимир Гройсман

Также Рязанцев заявил, что, по слухам, стать и.о главы «Укрзализныци» может Иван Юрик.

Ранее руководство предприятия «Украинские железные дороги» («Укрзализныця») заявило о планах сократить почти треть сотрудников центрального офиса и провести оптимизацию персонала и в других подразделениях.

Ранее Жмак рассказал в интервью, что его зарплата в месяц составляет 625 тыс. гривен (1,7 млн рублей).