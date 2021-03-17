«Наблюдательный совет единогласно поддержал отставку Владимира Жмака с должности председателя правления "Укрзализныци". Утверждение решения ожидается на заседании Кабинета министров Украины завтра», — написал Рязанцев.
Он добавил, что команда Жмака потерпела фиаско фактически в течение полугода.
Также Рязанцев заявил, что, по слухам, стать и.о главы «Укрзализныци» может Иван Юрик.
Ранее руководство предприятия «Украинские железные дороги» («Укрзализныця») заявило о планах сократить почти треть сотрудников центрального офиса и провести оптимизацию персонала и в других подразделениях.
Ранее Жмак рассказал в интервью, что его зарплата в месяц составляет 625 тыс. гривен (1,7 млн рублей).