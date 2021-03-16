Помимо санкций и ситуации с водоснабжением, глава информационного агентства News Front Константин Кнырик в интервью изданию Украина.ру выделил еще три проблемных участка, с которыми нужно работать властям

Первая из проблем — регулирование распределения земельных участков, указал Кнырик. По его словам, все предыдущие землеотведения, которые были в украинские годы, вызывают вопросы. Аксенов рассказал, как санкции влияют на Крым © РИА Новости, Александр Вильф | Перейти в фотобанк

«Вторая проблема — серьезный промышленный потенциал Керчи, который был угроблен во времена Украины. Его нужно восстанавливать, но пока инициатив в этом направлении нет», — продолжил журналист.

Кроме того, в Крыму нужно заняться обновлением сетей и жилого фонда, которые в несколько раз проблемнее, чем в целом по России, заключил Кнырик.

Полностью интервью можно прочитать здесь.