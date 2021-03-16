Очередное заседание политической подгруппы Трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе было сорвано по вине представителей Киева. Об этом 16 марта сообщила пресс-секретарь делегации ЛНР на переговорах в Минске Мария Ковшарь, передает Интерфакс

По ее словам, делегация Украины потребовала отключить от видеоконференции общественных экспертов из Луганска и Донецка.

«Не добившись от координатора удовлетворения своих безосновательных требований, Украина довела ситуацию до абсурда — потребовала прекращения заседания», — рассказала Ковшарь.

Такое поведение украинской стороны блокирует переговорный процесс и доказывает, что Киев не заинтересован в мирном решении конфликта в Донбассе, добавила представительница ЛНР.

За что Зеленский наградил карателей Донбасса? © пресс-служба президента Украины Алексей Арестович заявил, что информация о готовящемся наступлении Украины не соответствует действительности.

По его словам, Киев заинтересован в политико-дипломатическом решении конфликта и не хочет, чтобы мирным гражданам по обе стороны фронта «сыпались снаряды на голову».

С начала февраля украинская армия впервые с июля 2020 года возобновила обстрелы ДНР из орудий калибра 122 мм. Спецмониторинговая миссия ОБСЕ на Украине с начала 2021 года зафиксировала более 2,5 тыс. нарушений режима тишины в Донбассе. При этом руководитель российской делегации Борис Грызлов заявил, что «это не случайные нарушения, это целенаправленные действия, совершенные по приказу украинской власти».