По его словам, Малайзия в своих решениях всегда основывалась на доказательствах, а не на политических мотивах.
«В этом смысле мы всегда повторяем, что сбитие самолета рейса MH17 не следует приписывать ни одной стране, пока Окружной суд Гааги в Нидерландах не изучит все доказательства и не вынесет свое решение. И это, по моему мнению, будет долгий процесс», — заявил посол.
Малайзийский «Боинг», следовавший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, был сбит над Донецкой областью 17 июля 2014 года, погибло 298 человек.
Судебные слушания в Нидерландах начались 9 марта 2020 года. По делу о катастрофе проходят четыре фигуранта: россияне Игорь Гиркин (Стрелков), Олег Пулатов, Сергей Дубинский и украинец Леонид Харченко. В ноябре 2020 года завершилась досудебная стадия уголовного производства — суд передал дело следственному судье для дополнительного расследования.