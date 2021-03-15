Малайзия не будет становиться на чью-либо сторону до завершения уголовного расследования причин крушения рейса MH17 в Донбассе и окончательного вердикта Окружного суда в Нидерландах. Об этом в интервью «Укринформу» рассказал малайзийский посол Реза Раджа Заиб Ша

По его словам, Малайзия в своих решениях всегда основывалась на доказательствах, а не на политических мотивах.

«В этом смысле мы всегда повторяем, что сбитие самолета рейса MH17 не следует приписывать ни одной стране, пока Окружной суд Гааги в Нидерландах не изучит все доказательства и не вынесет свое решение. И это, по моему мнению, будет долгий процесс», — заявил посол.

В МИД Украины назвали сроки завершения процесса по делу MH17 © РИА Новости, Алексей Витвицкий | Перейти в фотобанк

Судебные слушания в Нидерландах начались 9 марта 2020 года. По делу о катастрофе проходят четыре фигуранта: россияне Игорь Гиркин (Стрелков), Олег Пулатов, Сергей Дубинский и украинец Леонид Харченко. В ноябре 2020 года завершилась досудебная стадия уголовного производства — суд передал дело следственному судье для дополнительного расследования.