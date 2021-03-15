Первый глава ДНР Александр Захарченко строил молодую социалистическую республику, и эти принципы взяты за основу партией Захара Прилепина «За правду». Об этом сам российский писатель и политик рассказал в интервью изданию Украина.ру

Сын Александра Захарченко об отце: от первых воспоминаний до последнего дня © предоставлено автором

«Кроме того, это четкие и ясные константы что называется идеологической культуры: ставка на мужчину, на женщину, на семью, на традицию… Там это было явлено очень четко даже в отличие от России. И если в России это делать, то есть объявить, что мы возвращаем недра народу и отчасти осуществляем деприватизацию и подоходную шкалу налогов, это ведь немало уже», — убежден Прилепин.

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