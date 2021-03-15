Он отметил, что атмосфера войны и санкций, в которой находится Донбасс, вынуждает строить условно диктаторское социалистическое государство с мобилизационной экономикой, чем и занимался Захарченко.
«Кроме того, это четкие и ясные константы что называется идеологической культуры: ставка на мужчину, на женщину, на семью, на традицию… Там это было явлено очень четко даже в отличие от России. И если в России это делать, то есть объявить, что мы возвращаем недра народу и отчасти осуществляем деприватизацию и подоходную шкалу налогов, это ведь немало уже», — убежден Прилепин.
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