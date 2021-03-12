Наибольший гонорар среди украинских писателей за свои творения получил экс-президент Украины Виктор Янукович. Об этом рассказала директор издательства Brand Book Publishing Елена Лазуткина в интервью Vesti.ua 12 марта

Она отметила, что официально подобной статистики не ведется, поскольку авторы скрывают свои доходы, а Книжная палата Украины не подводит финансовых итогов. Запрет не сработал. Украинские книжные магазины не могут выжить без книг на русском © Facebook, Книгарня "Є"

При этом, по ее словам, в основном авторы зарабатывают на смежных со своей деятельностью услугах — редактуре, соавторстве и рецензиях.

«Пока самый дорогой автор, который получил 14,5 и 15,5 миллиона за свою рукопись, до сих пор Виктор Янукович», — сказала Лазуткина.

Издание отмечает, что в 2011 году Янукович якобы получил за книгу Opportunity Ukraine («Украина — страна возможностей»), изданную миллионным тиражом, 26,5 млн грн авторского гонорара ($3,3 млн).

Однако настоящим автором опуса был не он сам, в департаменте спецрасследований установили, что следы ведут в канадский Ванкувер.