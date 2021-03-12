Она отметила, что официально подобной статистики не ведется, поскольку авторы скрывают свои доходы, а Книжная палата Украины не подводит финансовых итогов.

Запрет не сработал. Украинские книжные магазины не могут выжить без книг на русском
Запрет не сработал. Украинские книжные магазины не могут выжить без книг на русском
© Facebook, Книгарня "Є"

При этом, по ее словам, в основном авторы зарабатывают на смежных со своей деятельностью услугах — редактуре, соавторстве и рецензиях.

«Пока самый дорогой автор, который получил 14,5 и 15,5 миллиона за свою рукопись, до сих пор Виктор Янукович», — сказала Лазуткина.

Издание отмечает, что в 2011 году Янукович якобы получил за книгу Opportunity Ukraine («Украина — страна возможностей»), изданную миллионным тиражом, 26,5 млн грн авторского гонорара ($3,3 млн).

Однако настоящим автором опуса был не он сам, в департаменте спецрасследований установили, что следы ведут в канадский Ванкувер.

 