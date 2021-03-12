Российский музыкальный критик Сергей Соседов высказался о российско-украинских отношениях, заявив, что дружбу между странами уже не удастся восстановить. Об этом он рассказал в эфире украинской программы «Ходят слухи», вышедшей на днях на YouTube

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«Сейчас этого (примирения России и Украины. — Ред.) не произойдет, потому что Украина управляема США, она стала плацдармом США против России. Мы не сможем уже помириться, потому что там диктует Америка, она просто не позволит, нам не позволят уже дружить с Украиной, надо думать головой политикам!» — сказал Соседов.

Сейчас, по мнению Соседова, политикам России стоит обратить внимание на пока еще дружественную нам Белоруссию, чтобы и там не обосновался плацдарм США против РФ.

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В 2015 году россиянина Сергея Соседова освободили от должности члена жюри украинского шоу «Х-Фактор», где он работал пять лет, потому что «СБУ не одобрила» его кандидатуру.

Чуть позже критику запретили въезд на Украину, сочтя угрожающим национальной безопасности страны, а в 2017 году данные Соседова попали в скандально известную базу «Миротворец», где его обозначили как антиукраинского пропагандиста и украинофоба.