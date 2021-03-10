«Хочу обратить внимание, что все обвинения украинской стороны в нарушении со стороны Народной милиции ЛНР режима прекращения огня являются информационной провокацией, а также попыткой Вооруженных сил Украины (ВСУ) оправдать свои преступные действия в глазах международной общественности», — приводит слова Филипоненко Луганский информационный центр.
За прошедшие сутки киевские силовики четыре раза нарушили режим прекращения огня, обстреляв территорию республики из минометов калибра 120 мм, уточнил Филипоненко.
Он рассказал, что военнослужащие Народной милиции ЛНР в ответ на обстрелы со стороны подконтрольных Киеву формирований были вынуждены подавить огневые точки киевских силовиков в районе села Катериновка.