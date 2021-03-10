Обвиняя Луганскую народную республику (ЛНР) в нарушениях режима прекращения огня киевский режим пытается оправдать собственные преступные действия, сказал представитель пресс-службы Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко 10 марта

«Хочу обратить внимание, что все обвинения украинской стороны в нарушении со стороны Народной милиции ЛНР режима прекращения огня являются информационной провокацией, а также попыткой Вооруженных сил Украины (ВСУ) оправдать свои преступные действия в глазах международной общественности», — приводит слова Филипоненко Луганский информационный центр.

Украинский гамбит: чем для Киева и Москвы закончится новая война на Донбассе © Facebook, Операція об'єднаних сил

Он рассказал, что военнослужащие Народной милиции ЛНР в ответ на обстрелы со стороны подконтрольных Киеву формирований были вынуждены подавить огневые точки киевских силовиков в районе села Катериновка.