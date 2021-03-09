Украинцам каждый год напоминают: Масленица и поедание блинов – это не украинская традиция. Об этом в своей статье пишет автор издания Украина.ру Николай Подкопаев

По его словам, украинские СМИ активно продвигают идею того, что традицию выпекания блинов на Масленицу якобы принесла на Украину советская власть.

«"Масница, а не "Масляна" (Масленица. — Ред.), и вареники вместо "блинов", — гласит заголовок статьи, вышедшей в популярном онлайн-издании "Украинская правда" в разделе "Жизнь" 23 февраля 2020 года. Это — обновленная публикация от 3 марта 2019 года», — пишет автор.

Харьковский магазин чуть не отравил покупателя на Масленицу © CC0, Pixabay

«Масница, Сырница, Сыропустная неделя, Колодка, Колодий, Запусты, Пущение, Турица — как наши предки праздновали "запуск" Великого поста! Оказывается, коронным блюдом на столе были не блины, а вареники с разными начинками!» — рекламирует один из украинских магазинов свою продукцию.

Подробнее о праздновании Масленицы на Украине читайте в статье на сайте Украина.ру.