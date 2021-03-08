Окончательное формирование Союзного государства России и Белоруссии является следствием длительного процесса, который могут завершить политики уже следующего поколения. Об этом лидер пророссийской партии «Союз» Сергей Лущ сказал в интервью изданию Украина.ру

Болкунец назвал плюсы и минусы Союзного государства © РИА Новости, Владимир Трефилов | Перейти в фотобанк Александр Лукашенко заявил, что мир настолько изменился, что было бы глупо даже работать в направлении «слияния» Белоруссии и России в единое государство либо вхождения одного из них в состав другого.

По словам Луща, вопрос белорусско-российской интеграции находится в процессе перманентного обсуждения в рамках дорожных карт, число которых может увеличиваться или уменьшаться. Кроме того, он отметил, что сегодня появилось осознание того, что Договор о Союзном государстве нуждается в «косметическом ремонте».

«Обе стороны пытаются обойти сложную для соглашения политическую повестку Договора и концентрируются на экономических и военных аспектах. Не исключено, что окончательное решение по Союзному государству вообще будут принимать политики следующего поколения. Или как вариант — подписание состоится в момент передачи власти новой элите, что, кстати, стало бы хорошим венцом политической карьеры нынешней команды», — отметил политик.

Договор о создании Союзного государства России и Белоруссии был подписан 8 декабря 1999 года. СГ — это надгосударственное объединение Российской Федерации и Республики Беларусь с единым политическим, экономическим, военным, таможенным, валютным, юридическим, гуманитарным и культурным пространством.

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