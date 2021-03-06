По его словам, Брюссель должен использовать «Северный поток-2» в качестве рычага во внешней политике, поскольку Берлин не намерен отказываться от проекта.
«Если российское руководство не вернется к партнерскому сотрудничеству, то трубопровод не сможет работать в полной мере», — заявил Вебер.
Кроме того, политик призвал европейцев отказаться от «от своей наивности в отношениях с Путиным и другими геополитическими игроками».
Ранее замглавы офиса президента Украины Владимира Зеленского Юлия Свириденко призвала США усилить санкционное давление на «СП-2 и Россию.
Изначально «Северный поток-2» должны были сдать еще в конце 2019 года, однако завершению работ помешали санкции США, из-за которых из проекта начали уходить европейские компании.
«Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.
В водах Дании осталось уложить 120 километров и около 28 километров — в водах Германии.