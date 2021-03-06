Эскалацией конфликта в Донбассе Владимир Зеленский отвлекает внимание электората от нерадостных событий внутренней повестки Украины. Об этом сказал представитель Луганской Народной Республики (ЛНР) в политической подгруппе контактной группы по Донбассу Родион Мирошник в интервью изданию Украина.ру

«Думаю, что даже Зеленскому понятно, что он прошёл точку невозврата, и, как раньше, уже не будет, но ему хочется верить, что это завтра будет для него благоприятным», — отметил представитель ЛНР. Не ради Украины. Зачем глава Евросовета отправился в Киев и на Донбасс © пресс-служба президента Украины

По его словам, безответственные заявления, досрочный выход из переговоров, невыполнение обязательств — все это последствия целенаправленных действий Киева, направленных на срыв мирного процесса в Донбассе.

При этом обострение выражается в пятикратном росте числа обстрелов территории ЛНР и ДНР вооруженными формированиями Киева, указал Мирошник.

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Ранее Владимир Зеленский поручил секретарю СНБО пересмотреть сценарии по урегулированию ситуации в Донбассе. Также МИД Украины призвал международное сообщество усилить давление на Россию из-за «агрессивных действий» в Донбассе и в Крыму.