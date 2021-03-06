«Думаю, что даже Зеленскому понятно, что он прошёл точку невозврата, и, как раньше, уже не будет, но ему хочется верить, что это завтра будет для него благоприятным», — отметил представитель ЛНР.
По его словам, безответственные заявления, досрочный выход из переговоров, невыполнение обязательств — все это последствия целенаправленных действий Киева, направленных на срыв мирного процесса в Донбассе.
При этом обострение выражается в пятикратном росте числа обстрелов территории ЛНР и ДНР вооруженными формированиями Киева, указал Мирошник.
Полностью интервью можно прочитать здесь.
Ранее Владимир Зеленский поручил секретарю СНБО пересмотреть сценарии по урегулированию ситуации в Донбассе. Также МИД Украины призвал международное сообщество усилить давление на Россию из-за «агрессивных действий» в Донбассе и в Крыму.