«Сначала власть говорила о Pfizer, потом об AstraZeneca, потом зашла речь о китайской вакцине, а в итоге все закончилось индийской вакциной. От Sputnik V власть отказалась, и Украина с Молдовой стали последними странами Европы, которые в принципе занялись массовой вакцинацией. Да, нужно разбираться, насколько эта вакцинация успешна в Европе, но в Украине она формально началась 15 февраля, но первые две недели она проходила без вакцин. Очень специфическая вакцинация», — сыронизировал Якубин.
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