За последние месяцы украинская власть публично взяла на себя ряд обязательств по вакцинации, но все это закончилось публичным провалом, сообщил украинский политолог Алексей Якубин в интервью изданию Украина.ру

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